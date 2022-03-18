Vedat Muriç 4 büyükleri birbirine kırdıracak! Süper Lig'e dönüyorum deyince ortalık karıştı

O sene İmmobile, Ronaldo ve Messi'yi geçerek altın ayakkabı aldı. Buna rağmen 'Neden oraya gittin?' diyenler oldu. Ben de Lazio gibi bir kulüp bir oyuncuya 20 milyon verip 'yedek oturtmaz' diye düşündüm. Sonuçta Lazio için 20 milyon büyük bir para. Hem kendime güvendim hem de bu düşünceye. İtalya'ya sakat gittim, sonra covid'e yakalandım ve istediğim başlangıç olmadı. Bir forvete 20 milyon ödenip katkı alamayınca istenmeyen adam haline geldim, tepki çektim haklı olarak. Şunu da kabul etmeliyim. İkinci sene Sarri döneminde kendimi ne kadar hazır hissetsem de verilen şansları değerlendiremedim. Suçu başkasında arayıp bahane üretmek istemiyorum. Onur ve gururdu orada olmak ama oynamayınca mutlu olamıyorsun."