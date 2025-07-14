Van'da tarih yeniden yazılacak! 3 bin rakımlı yaylada 50 odalı kale ve sur bulundu

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Beşbudak Mahallesi Muhtarı Mehmet Ceylan ise "Burası atalarımızdan kalan önemli bir yer. Şu an huzur ortamı var. Herkes rahatlıkla buraya gelip istediği gibi zaman geçirebiliyor. Bu tarihi kalıntıların kayıt altına alınması ve tanıtılmasını istiyoruz. Bu kapsamda yapılan çalışmaları da çok değerli buluyoruz." diye konuştu.