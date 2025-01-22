Van'da sıcaklık eksi 26'yı gördü, Zernek Baraj Gölü buz tuttu
Van'ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Baraj Gölü etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Kafes balıkçılığı da yapılan göldeki balık havuzları ile tekneler, yaklaşık 20 santimetrelik buz kütleleri arasında kaldı. 21 Ocak'taki en düşük sıcaklık ise eksi 26 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesi'nde ölçüldü.
Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
• 22 Ocak 2025 - 10:18 • Son Güncelleme:
Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
• 22 Ocak 2025 - 10:18 • Son Güncelleme: