Van'da sıcaklık eksi 26'yı gördü, Zernek Baraj Gölü buz tuttu

Yılmaz, "Baraj gölü şu an tamamen donduğu için balık kafesleri ve kafeslerin içindeki balıklar 2-3 ay boyunca buz tabakaları altında kalıyor. Buzların çözülmesiyle bu balıklar yapılan yemleme çalışmasıyla muhafaza ediliyor. Burada 5 tesis var, yıllık yaklaşık 2 bin ton civarı alabalık üretimi yapılmakta. Bu barajda 10 personel istihdam ediliyor.