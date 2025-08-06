Van'da kayısı kurutma dönemi başladı: Alternatif çözüm ürettiler

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Kayısı kurutma işleminin ilk olarak kayısı ağaçlarının silkelenerek, tanelerinin yere düşürülmesi ile başladığını belirten İdiz, "Yerden toplanan kayısılar daha sonra damlarda veya alternatif çözümler bulunan yerlerde ayrıştırılarak kurutulmaya bırakılıyor. Kurutma işlemi de ya sabah ya da öğleden sonraki serinliklerde yapılıyor. Öğle sıcaklığında yapılmıyor" ifadelerini kullandı.Bahçesinde yılda yaklaşık 300 kilo kayısı kuruttuğunu ifade eden İdiz, "Ben kuruttuğum kayısıları akrabalarıma, komşularıma veya evimize gelen misafirlere dağıtıyorum. Bana 50 kilo bile kalmıyor. Kayısının özellikle kompostosu çok güzel. Onun dışında kış mevsiminde çerez olarak çayla birlikte tüketiyoruz. Çok ezilenleri pestil yapıyoruz, reçelini yapıyoruz. Çekirdeklerini de satıyoruz. Yine kayısıların kilosunu 300 TL’den satan vatandaşlar da var" şeklinde konuştu.