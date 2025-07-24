Van'da atlara zabıtalardan çok çocuklar biniyor! Edremit sahili şenlendi

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Küçük atımız ile çocukları mutlu ederken, Haflinger ırkı 10 yaşındaki Atula isimli at ile de devriye atıyoruz. Piknik ve mesire alanlarında belirli alanlar dışında ateş yakılmaması, semaver ve mangaldan kalan közlerin belirli alanlara boşaltılması, sahil bandı çevresinde denize girmenin tehlikeli veya yasak olduğu ve her şeyden önce onların temel güvencelerini bizim alanımız olduğu konusunda bilgilendiriyoruz.