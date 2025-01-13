Van kedilerinin neslini kurtarmak için evinin kapılarını açtı: Evinde tam 35 kedi besliyor

"PROJEM, VAN'IN TURİZMİNE ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"
Van kedileri için bir proje hazırladığını ve bu projenin aynı zamanda turizm anlamında da Van'a katma değer katacağına vurgu yapan Binici, sözlerini şöyle sürdürdü: “Van kedileri diye bir projem var. Bunun için devlet yetkililerinden destek istedim ama maalesef olumlu bir sonuç elde edemedim. Projem, inanılmaz derecede güzel bir proje. İçerisinde doğumhanesi, karantinası, bakım ünitesi, yavru ve yetişkin bölümleri, havuzları, dinlenme alanları ve oyun alanları gibi kedilerin ihtiyaçlarını karşılamak için var olan büyük bir tesis olacak. Bu proje eğer Van'a yapılırsa, gerçekten turizm anlamında kente çok büyük bir değer katacağına inanıyorum. Çünkü Kale Yolu üzerinde kurulan Van Kedi Evinde bir günde yaklaşık 7-8 bin ziyaretçinin geldiğine şahit olduk. Bunlar İranlı, Amerikalı, Avrupalı ve Asyalı turistler oluyordu. Bu proje, Van'ın turizmine çok büyük katkı sağlayacak bir proje. Bu nedenle yetkililerin destek olmalarını istiyorum.”