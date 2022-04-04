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BeşiktaşValerien İsmael'e ilk çağrı Rıdvan Dilmen'den! 'Hemen onu yollayın'
HaberlerBeşiktaş Haberleri Valerien İsmael'e ilk çağrı Rıdvan Dilmen'den! 'Hemen onu yollayın'
• 04 Nisan 2022 - 07:15 • Son Güncelleme:

Valerien İsmael'e ilk çağrı Rıdvan Dilmen'den! 'Hemen onu yollayın'

Dün akşam 1-1 sona eren Trabzonspor - Beşiktaş maçından sonra yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen siyah beyazlı takımda gösterdiği performansla bir kez daha hayal kırıklığı yaşatan tecrübeli orta saha için Valerien İsmael'e çağrıda bulunarak 'Hemen teşekkür edip yollanmalı' ifadelerini kullandı.

• 04 Nisan 2022 - 07:15 • Son Güncelleme:
1Valerien İsmaele ilk çağrı Rıdvan Dilmenden Hemen onu yollayın
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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı maçı TRT Spor'da değerlendirdi.

2Valerien İsmaele ilk çağrı Rıdvan Dilmenden Hemen onu yollayın

"Liverpool-M.City maçı dersem abartmış olurum ama Newcastle-Aston Villa kurtarır. Gerçekten Premier Lig temposunda heyecanlı bir maçtı. Hem Fenerbahçe'nin İsmail'i hem de Beşiktaş'ın İsmael'i şimdilik iyi başladılar."

3Valerien İsmaele ilk çağrı Rıdvan Dilmenden Hemen onu yollayın

"İstatistiklere baktığımız zaman şaşırıyor insan. Bu kadar methiyeler düzdüğümüz maçtan beklenen isabetli şut çok az ama ligde şimdiye kadar izlediğimiz en tempolu 3 maç varsa 1 tanesi bu. Asla Trabzonspor böyle bir Beşiktaş beklemiyordu. Kafalarda soru işareti vardı. Trabzonspor kadroları oturmadığı için aşırı ofansif bir kadroyla çıktı."

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"Ersin'in yedikleri golde çıkmaması lazımdı. Beşiktaş bugün kaybetmiş olsaydı kesinlikle yazık olurdu. 40 bin taraftarın önünde maçın büyük bir bölümü tek kale oynandı. Bu sistemde öndeki oyuncularınızın çok fit olması lazım. Bu şartlara rağmen ortaya konan oyundan ben mutluyum."

5Valerien İsmaele ilk çağrı Rıdvan Dilmenden Hemen onu yollayın

"Hoca üzerinden bir maç ile değerlendirme yapamayız ama istediğini sahaya yansıttı. Kimi alırsanız alın ligin bitimine 8 hafta kala getirilmesi önemli çünkü önümüzdeki senenin planlamasını yapması lazım. Kaldı ki çok başka bir formatta oynayan bir teknik adam getiriyorsunuz."

6Valerien İsmaele ilk çağrı Rıdvan Dilmenden Hemen onu yollayın

"Trabzonspor deplasmanında sistem değişikliği çok radikal bir karardır. Herkesin soru işareti olduğu maçta kalesinde en az top gelen maçlardan bir tanesini oynadı. Hoca maç öncesi bu mesajı verdi bize. Felsefesinin ne olduğunu teorik olarak söyledi. Pratiğe de çevirdiğini gördük bunu."

7Valerien İsmaele ilk çağrı Rıdvan Dilmenden Hemen onu yollayın

"Beşiktaş geçiş oyunundan çok önde baskı yaparak oynadı. 3'lü sistemde problem yok dünyada oynanmaya başlandı fakat bu Trabzonspor kadrosuna karşı iyi oynadık derlerse şampiyon olamazlar. Antrenör görecek 'bana ne lazım?' Diyecek. Öncelikle atlet bir stoper lazım. Sol tarafa ve forvete göre transfer edecek. Oynattığı sisteme göre transfer yapacak. Bu büyük bir avantaj. Eğer Beşiktaş 3-4-3 sistemiyle oynayacaksa kesinlikle Teixeira'ya teşekkür edilmeli."

8Valerien İsmaele ilk çağrı Rıdvan Dilmenden Hemen onu yollayın

"Hücum oyuncusuna savunmayı öğretebilirsiniz ama savunma oyuncusuna hücumu öğretemezsiniz. Beşiktaş'ın bu sisteme tutturabilmesi için sisteme göre oyuncu alması lazım. Bir kere çok iyi bir scout çalışması yapılmalı. En önemlisi de Beşiktaş'ın yerli oyuncuya ihtiyacı var."

9Valerien İsmaele ilk çağrı Rıdvan Dilmenden Hemen onu yollayın

"Her antrenör çalışkandır. Çalışmayan da gider. Sabah 5'te geldim çalıştım. Eve gitmedim tesiste kaldım. Çok çalıştım gibi şeylere gerek yok."

10Valerien İsmaele ilk çağrı Rıdvan Dilmenden Hemen onu yollayın

"Batshuayi sokak kedisi gibi. Hep gol arıyor. Çıkarken su şişelerini tekmeledi penaltıyı kaçırdığı için. Ben bu tarz oyuncuları severim. Değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ta kalması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Beşiktaş'ta kalmayacaksa da Fenerbahçe'de oynamasını isterim. Dört yerli oyuncu kuralı olmasa Kenan Karaman ile devam etmez."

11Valerien İsmaele ilk çağrı Rıdvan Dilmenden Hemen onu yollayın

 

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Valerien İsmael'e ilk çağrı Rıdvan Dilmen'den! 'Hemen onu yollayın'

Valerien İsmael'e ilk çağrı Rıdvan Dilmen'den! 'Hemen onu yollayın'