Valerien İsmael'e ilk çağrı Rıdvan Dilmen'den! 'Hemen onu yollayın'

"Trabzonspor deplasmanında sistem değişikliği çok radikal bir karardır. Herkesin soru işareti olduğu maçta kalesinde en az top gelen maçlardan bir tanesini oynadı. Hoca maç öncesi bu mesajı verdi bize. Felsefesinin ne olduğunu teorik olarak söyledi. Pratiğe de çevirdiğini gördük bunu."