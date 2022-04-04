Valerien İsmael'e ilk çağrı Rıdvan Dilmen'den! 'Hemen onu yollayın'
Dün akşam 1-1 sona eren Trabzonspor - Beşiktaş maçından sonra yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen siyah beyazlı takımda gösterdiği performansla bir kez daha hayal kırıklığı yaşatan tecrübeli orta saha için Valerien İsmael'e çağrıda bulunarak 'Hemen teşekkür edip yollanmalı' ifadelerini kullandı.
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı maçı TRT Spor'da değerlendirdi.
"Liverpool-M.City maçı dersem abartmış olurum ama Newcastle-Aston Villa kurtarır. Gerçekten Premier Lig temposunda heyecanlı bir maçtı. Hem Fenerbahçe'nin İsmail'i hem de Beşiktaş'ın İsmael'i şimdilik iyi başladılar."
"İstatistiklere baktığımız zaman şaşırıyor insan. Bu kadar methiyeler düzdüğümüz maçtan beklenen isabetli şut çok az ama ligde şimdiye kadar izlediğimiz en tempolu 3 maç varsa 1 tanesi bu. Asla Trabzonspor böyle bir Beşiktaş beklemiyordu. Kafalarda soru işareti vardı. Trabzonspor kadroları oturmadığı için aşırı ofansif bir kadroyla çıktı."
"Beşiktaş geçiş oyunundan çok önde baskı yaparak oynadı. 3'lü sistemde problem yok dünyada oynanmaya başlandı fakat bu Trabzonspor kadrosuna karşı iyi oynadık derlerse şampiyon olamazlar. Antrenör görecek 'bana ne lazım?' Diyecek. Öncelikle atlet bir stoper lazım. Sol tarafa ve forvete göre transfer edecek. Oynattığı sisteme göre transfer yapacak. Bu büyük bir avantaj. Eğer Beşiktaş 3-4-3 sistemiyle oynayacaksa kesinlikle Teixeira'ya teşekkür edilmeli."
"Batshuayi sokak kedisi gibi. Hep gol arıyor. Çıkarken su şişelerini tekmeledi penaltıyı kaçırdığı için. Ben bu tarz oyuncuları severim. Değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ta kalması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Beşiktaş'ta kalmayacaksa da Fenerbahçe'de oynamasını isterim. Dört yerli oyuncu kuralı olmasa Kenan Karaman ile devam etmez."