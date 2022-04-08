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BeşiktaşValerien İsmael, Sergen Yalçın'ın 3 prensini beğenmedi Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esti
HaberlerBeşiktaş Haberleri Valerien İsmael, Sergen Yalçın'ın 3 prensini beğenmedi Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esti
• 08 Nisan 2022 - 11:46 • Son Güncelleme:

Valerien İsmael, Sergen Yalçın'ın 3 prensini beğenmedi Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esti

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve teknik heyete Demba Ba takviyesi yapan Beşiktaş yönetimi, Valerien İsmael'in beğenmediği 3 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte siyah beyazlı kulüpte yaşanan sıcak gelişmeler...

• 08 Nisan 2022 - 11:46 • Son Güncelleme:
1Valerien İsmael, Sergen Yalçının 3 prensini beğenmedi Beşiktaşta ayrılık rüzgarları esti
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Trabzonspor maçında oynattığı futbolla sınıfı geçen Valerien Ismael ile çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri geliyor. Siyah-Beyazlılar'ın sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü yıldız isimle Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği ortaya çıktı. Bu arada Beşiktaş'ta Anderson Talisca transferinde de sıcak bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

2Valerien İsmael, Sergen Yalçının 3 prensini beğenmedi Beşiktaşta ayrılık rüzgarları esti

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçından 9 ismi yeniden sahaya sürmeyi planlarken sadece Can Bozdoğan ve Alex Teixeira konusunda ikilem yaşıyor.

3Valerien İsmael, Sergen Yalçının 3 prensini beğenmedi Beşiktaşta ayrılık rüzgarları esti

Ersin ve Rıdvan dışında 3. yerli kontenjanını Can Bozdoğan ile tamamlayan Fransız hocanın önünde iki seçenek var.

4Valerien İsmael, Sergen Yalçının 3 prensini beğenmedi Beşiktaşta ayrılık rüzgarları esti

Kenan Karaman'ı sahaya sürerek merkezde Josef'in yanına Pjanic'i yerleştirmek ya da sol önde N'Koudou'yu oynatarak merkezde Can ya da Emirhan ikilisinden birisine forma şansı tanımak...

5BATSHUAYİ VE KENAN KARAMANIN YERİNE SUAREZ

BATSHUAYİ VE KENAN KARAMAN'IN YERİNE SUAREZ

Bu arada bu sezon hedeflerinin çok uzağında kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş, marka bir golcü arayışına girerken İspanya'dan, taraftarları heyecanlandıracak bir haber geldi.

6Valerien İsmael, Sergen Yalçının 3 prensini beğenmedi Beşiktaşta ayrılık rüzgarları esti

AS gazetesi, iki ezeli rakibin dünyaca ünlü yıldız Luis Suarez için yarıştığını yazdı. Haberde, Atletico Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki forvetin bir sonraki muhtemel duraklarından birinin Türkiye olabileceği vurgulandı.

7Valerien İsmael, Sergen Yalçının 3 prensini beğenmedi Beşiktaşta ayrılık rüzgarları esti

Gazete, İspanyol ekibinden ayrılacak olan Suarez'in, menajerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüşmesini istediğini belirtti. Bu sezon Atletico Madrid ile toplam 38 maça çıkan Suarez, 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

8Valerien İsmael, Sergen Yalçının 3 prensini beğenmedi Beşiktaşta ayrılık rüzgarları esti

2020 yazında Barcelona'dan, Atletico'ya imza atan yıldız oyuncu kaydettiği 21 golle geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

9Valerien İsmael, Sergen Yalçının 3 prensini beğenmedi Beşiktaşta ayrılık rüzgarları esti

Öte yandan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Sezon sonu Beşiktaş ile mukavelesi bitecek olan Güven Yalçın'ın en büyük hedefi yeniden A Milli Takım forması giymek...

10Valerien İsmael, Sergen Yalçının 3 prensini beğenmedi Beşiktaşta ayrılık rüzgarları esti

Bunun için yeterli süreyi alamadığını düşünen Güven, kariyerinin bu aşamasında yapacağı uzun vadeli anlaşmayı doğru planlamak istiyor.

11Valerien İsmael, Sergen Yalçının 3 prensini beğenmedi Beşiktaşta ayrılık rüzgarları esti

Beşiktaş, bu konuda daha genç forveti ikna edebilmiş değil... Taraflar arasındaki bir başka problem de mali şartlarda henüz anlaşmaya varılamaması.

12Valerien İsmael, Sergen Yalçının 3 prensini beğenmedi Beşiktaşta ayrılık rüzgarları esti

Siyah-Beyazlılar'ın teklif ettiği ve oyuncunun istediği yıllık ücret arasında yaklaşık 300 bin Euro fark olduğu kaydedildi.

13Valerien İsmael, Sergen Yalçının 3 prensini beğenmedi Beşiktaşta ayrılık rüzgarları esti

Güven Yalçın-Beşiktaş görüşmelerini hem yurt içi hem de yurt dışından kulüpler yakından takip ediyor...

14Valerien İsmael, Sergen Yalçının 3 prensini beğenmedi Beşiktaşta ayrılık rüzgarları esti

23 yaşındaki forvete Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi olduğu, ayrıca Avrupa'dan iki kulübün de futbolcuyu kadrosuna katma hesapları yaptığı gelen bilgiler arasında.

15TEİXEİRANIN YERİNE TALİSCA DÜŞÜNÜLÜYORDU AMA...

TEİXEİRA'NIN YERİNE TALİSCA DÜŞÜNÜLÜYORDU AMA...

Diğer yandan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da hem takım içi hem de alacaklarıyla ilgili problemler yaşayan Talisca'nın geciken ödemeleri hesabına yatırıldı.

16Valerien İsmael, Sergen Yalçının 3 prensini beğenmedi Beşiktaşta ayrılık rüzgarları esti

Oyuncu da yaptığı "Al Nassr'dan ayrılacağım haberleri yalan. Kulübümde uzun yıllar kalmak ve burada tarih yazmak istiyorum" açıklamasıyla kapıyı kapattı.

17SERGEN YALÇINA SÜRPRİZ TEKLİF

SERGEN YALÇIN'A SÜRPRİZ TEKLİF

Oyuncu da yaptığı "Al Nassr'dan ayrılacağım haberleri yalan. Kulübümde uzun yıllar kalmak ve burada tarih yazmak istiyorum" açıklamasıyla kapıyı kapattı.

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Beşiktaş'ta hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın'a Arap Yarımadası'ndan teklif geldiği öğrenildi. 49 yaşındaki teknik adamın Avrupa'dan bir takım çalıştırmak istediği ve teklifi reddettiği öğrenildi.

19Valerien İsmael, Sergen Yalçının 3 prensini beğenmedi Beşiktaşta ayrılık rüzgarları esti

Sergen Yalçın, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda İspanya La Liga'da bir takım çalıştırmak istediğini söylemişti. Sergen Yalçın, Beşiktaş'la toplamda 82 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda, 46 galibiyet 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. 49 yaşındaki teknik direktör, siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Öte yandan Yalçın, geçmişte Gaziantepspor, Sivasspor , Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor 'da da görev yapmıştı.

20Valerien İsmael, Sergen Yalçının 3 prensini beğenmedi Beşiktaşta ayrılık rüzgarları esti

 

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