Valerien İsmael, Sergen Yalçın'ın 3 prensini beğenmedi Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esti
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve teknik heyete Demba Ba takviyesi yapan Beşiktaş yönetimi, Valerien İsmael'in beğenmediği 3 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte siyah beyazlı kulüpte yaşanan sıcak gelişmeler...
Trabzonspor maçında oynattığı futbolla sınıfı geçen Valerien Ismael ile çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri geliyor. Siyah-Beyazlılar'ın sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü yıldız isimle Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği ortaya çıktı. Bu arada Beşiktaş'ta Anderson Talisca transferinde de sıcak bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçından 9 ismi yeniden sahaya sürmeyi planlarken sadece Can Bozdoğan ve Alex Teixeira konusunda ikilem yaşıyor.
BATSHUAYİ VE KENAN KARAMAN'IN YERİNE SUAREZ
Bu arada bu sezon hedeflerinin çok uzağında kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş, marka bir golcü arayışına girerken İspanya'dan, taraftarları heyecanlandıracak bir haber geldi.
Sergen Yalçın, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda İspanya La Liga'da bir takım çalıştırmak istediğini söylemişti. Sergen Yalçın, Beşiktaş'la toplamda 82 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda, 46 galibiyet 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. 49 yaşındaki teknik direktör, siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Öte yandan Yalçın, geçmişte Gaziantepspor, Sivasspor , Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor 'da da görev yapmıştı.