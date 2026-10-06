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GündemÜzüm bağlarını sam hastalığı vurdu, mağdur olan üreticiler yetkililerden teknik destek bekliyor
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Üzüm bağlarını sam hastalığı vurdu, mağdur olan üreticiler yetkililerden teknik destek bekliyor

06.10.2026 - 18:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: YOZGAT (İHA)

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Kuruçay köyünde, bağlarda etkili olan 'sam hastalığı' üzüm üreticisini olumsuz etkiledi. İlçenin bazı bölgelerinde yüksek verim elde edilirken, Kuruçay ve çevresindeki bağlarda yaşanan rekolte kaybı üreticileri mağdur etti.

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Geleneksel yöntemlerle pekmez üretimi yapan annesine yardım etmek amacıyla köye gelen Murat Gençaslan, bu yıl bağlardaki ürünün büyük bir kısmını dalında bırakmak zorunda kaldıklarını belirtti.

2Üzüm bağlarını sam hastalığı vurdu, mağdur olan üreticiler yetkililerden teknik destek bekliyor

Her yıl düzenli olarak bakımını yaptıkları bağlardan bu sezon bekledikleri verimi alamadıklarını ifade eden Gençaslan, süreci şu sözlerle aktardı:
"Üzümümüzde hastalık var; hemen hemen yüzde 60'ını bağda bıraktık, getirdiğimiz üzüm yüzde 30 ile 40 arasında kaldı.

3Üzüm bağlarını sam hastalığı vurdu, mağdur olan üreticiler yetkililerden teknik destek bekliyor

Biz genelde bağımıza iyi bakar, yüzde 50 civarında güzel ve düzgün verim alırdık. Üzümlerimiz böyle kara kuru olmazdı. Bu sene üzümlerimizi sam vurdu. Normalde çok kaliteli ürün elde ederdik.

4Üzüm bağlarını sam hastalığı vurdu, mağdur olan üreticiler yetkililerden teknik destek bekliyor

'Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur' derler; biz her sene olduğu gibi bu sene de baktık ama yeterli verim alamadık. Üzümler karardı, her sene dolan vagonumuz bu yıl dolmadı."

5Üzüm bağlarını sam hastalığı vurdu, mağdur olan üreticiler yetkililerden teknik destek bekliyor

İlçede bölgesel olarak farklılık gösteren rekolte kaybı nedeniyle zor günler geçiren üreticiler, bağlardaki hastalığın yayılmaması ve önümüzdeki sezon benzer sorunların yaşanmaması için yetkililerden ve ilçe tarım müdürlüklerinden teknik destek bekliyor.

6Üzüm bağlarını sam hastalığı vurdu, mağdur olan üreticiler yetkililerden teknik destek bekliyor



 

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