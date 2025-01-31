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GündemUzmanlar sarı serumu anlattı: 15 dakika için risk almaya değmez
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Uzmanlar sarı serumu anlattı: 15 dakika için risk almaya değmez

Afyonkarahisar’da yaşayan Mehmet Gündoğan geçtiğimiz günlerde boğaz ağrısı şikâyeti ile özel bir kliniğe giderek ‘sarı serum’ aldı. Eşi Songül Gündoğan, “Eşimin hiçbir hastalığı yoktu. Biz umreye gidecektik. Hızlıca toparlamak için serum almak istedi. Ancak serumun sonuna doğru fenalaşıyor. Doktorlar panikliyor ve ambulansı dahi arkadaşı arıyor” dedi. Uzmanlar ‘sarı serum’u şöyle anlattı...

• 31 Ocak 2025 - 09:19 • Son Güncelleme:
• 31 Ocak 2025 - 09:19 • Son Güncelleme:
1Uzmanlar sarı serumu anlattı: 15 dakika için risk almaya değmez