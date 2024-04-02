Uzman uyardı! Çocuklarda iştahsızlığa yol açıyor

ARKASINDA DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ YATABİLİR

İştahsız bir çocuğun teşhis ve tedavi yollarına değinen Uzm. Dr. İnanç, “Tam bir fizik muayene yapılmalıdır. Kliniğe göre laboratuvar tetkikleri bize teşhis koymada yardımcı olur. İştahsız çocukta büyüme ve gelişme geriliği varsa, mutlakta altında yatan organik bir sebebin olup olmadığını araştırılmalıdır. İştahsız çocuğun gelişim kartının incelenmesi, bize iştahsızlığın derecesi hakkında ön bilgi verir. Beslenme sorunları bebeğin hem fiziksel hem zihinsel gelişimini etkileyeceği için en hızlı şekilde fark edip tedavi edilmelidir. Yeni doğan döneminde bebeğin gelişim için kilo kontrolü, aylık ya da gerekirse her hafta takip edilmeli. Demir eksikliği anemisi, çocuklarda sık görülen beslenme anemisi olup ve ilk bulgulardan biri iştahsızlıktır. İştahsız çocuğun klinik takip ve değerlenmesinde gerileme durumunda beslenme gözden geçirilip gerekirse çocuk gastroenteroloji uzmanının görüşü alınır” şeklinde konuştu.