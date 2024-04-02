Uzman uyardı! Çocuklarda iştahsızlığa yol açıyor
İştahsızlığın çocuklarda sık görülen bir semptom olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rıza İnanç, çocuklarda iştahsızlık konusunda ailenin ve çevresel faktörlerin sıraladı. Uzman İnanç, “Öğün aralarında verilen meyve suları, süt gibi gıdalar çocuğun çabuk doymasına ve öğün atlamalarına neden olur. Abur cubur, asitli içecekler ve paketlenmiş ürünlerden uzak durulmalıdır" dedi.
DHA
• 02 Nisan 2024 - 10:11 • Son Güncelleme:
DHA
• 02 Nisan 2024 - 10:11 • Son Güncelleme: