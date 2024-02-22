Uzman isim akılalmaz 5 dolandırıcılık yöntemini açıkladı! Yüzünüzü bile çalıyorlar

2024’TE BU TEHLİKELERE DİKKAT!

Saldırılar gün geçtikçe artmaya devam ederken Daily Mail, bu yıl kullanıcıları bekleyen beş saldırı konusunda uyardı.Bu uyarılar sırasıyla; e-posta ya da sosyal medya hesaplarını hedef alan ‘spear phishing’, kullanıcıların istenmeyen tıklamalar veya eylemler gerçekleştirmeye aldanmasını sağlayan ‘tapjacking’, sahte QR kodlar kullanarak kullanıcıları zararlı web sitelerine yönlendirme yöntemi olan ‘quishing’, yapay zeka ile deepfake dolandırıcılığı ve son olarak internet üzerinden ürünlerin, hizmetlerin veya içeriğin tanıtımını yapmak için kullanılan sahte reklamlar…Peki bu saldırılar nasıl gerçekleşiyor? Kullanıcılar tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmeli? En önemlisi alınacak önlemler neler? Tüm bu sorulara Prof. Dr. Ali Murat Kırık ile cevap aradık.