Uzman isim akılalmaz 5 dolandırıcılık yöntemini açıkladı! Yüzünüzü bile çalıyorlar
Siber suçlar tüm dünyada kişiler, kuruluşlar ve devletler için risk oluşturmaya devam ediyor. Teknoloji günden güne geliştikçe de dolandırıcıların yöntemleri değişiyor. Bazı siber güvenlik firmalarının raporlarına göre 2023'te gerçekleşen saldırılar, bir önceki yıla göre yüzde 30’luk artış gösterdi. Uzmanlar ise oranın 2024’te daha da artacağı konusunda uyarıyor. Daily Mail de bu doğrultuda 2024’te dikkat edilmesi gereken beş dolandırıcılık yöntemine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.
• 22 Şubat 2024 - 10:55 • Son Güncelleme:
• 22 Şubat 2024 - 10:55 • Son Güncelleme: