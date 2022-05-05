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MagazinÜnlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız!
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• 05 Mayıs 2022 - 11:45 • Son Güncelleme:

Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız!

Dünyaca ünlü starlar kamera ışıklarının altında güzel görünmek için ilginç yöntemlere başvuruyorlar. Ancak bu yöntemlerin pahalı kozmetik ürünleri ve estetik uygulamalar olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bazı yıldız isimler, ev yapımı ve oldukça tuhaf güzellik rutinlerine sahip. İşte o sırlar...

• 05 Mayıs 2022 - 11:45 • Son Güncelleme:
1Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız
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Angelina Jolie doğumlarından sonra vücudundaki çatlakları ve izleri yok etmek için havyar kullanmış.

2Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız

Model Cindy Crawford cildine bir sprey kutusuna koyduğu sütü püskürtüyor.

3Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız

Catherine Zeta Jones daha beyaz dişlere sahip olmak için dişlerini çilek püresiyle ovalıyormuş.

4Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız

Demi Moore'un en sevdiği detoks aracı ise sülüklermiş.

5Beyonce kaş jeli yerine stick yapıştırıcı kullanıyor

Beyonce kaş jeli yerine stick yapıştırıcı kullanıyor

Beyonce'nin makyaj sanatçısı, stick yapıştırıcının kaşları sabitlemek konusunda mucizeler yarattığına yemin ediyor. Kaşları iyi tuttuğunu, kolayca yıkandığını ve gözenekleri tıkamadığını iddia ediyor.

6Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız

Gwyneth Paltrow saçlarının elektriklenmesini engellemek için saçlarını lif kabağından yapılan banyo lifleri ile tarıyormuş.

7Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız

Jennifer Love Hewitt yüzündeki aknelerden ve kırmızı görüntülerden kurtulmak için yüzüne diş macunu maskesi uyguluyormuş.

8Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız

Lady Gaga'nın bu listede olması hiçbirinizi şaşırtmadı değil mi? Ünlü şarkıcının bu listeye girmesinin nedeni ise makyaj temizleme yöntemi. Gaga'nın makyözü, yıldızın koyu göz makyajını temizlemek için selobant kullanmış.

9Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız

Jennifer Lopez iştahını kesmek için greyfurt yağı kokluyor.

10Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız

Halle Berry, vücudundaki kan akışını hızlandırmak ve dolayısı ile daha zinde bir vücut ve düzgün bir cilde kavuşmak için duş jelinin içine öğütülmüş kahve çekirdekleri karıştırıyormuş.

11Jessica Simpson

Jessica Simpson

Jessica Simpson bir televizyon programı için balıklarla pedikür denemişti. Şöyle ki, balıklarla dolu bir havuza ayaklarınızı uzatıyorsunuz, balıklar da tırnaklarınızın kenarındaki ölü derileri yiyorlar.

12Chloë Grace Moretz yüzünü zeytinyağıyla temizliyor

Chloë Grace Moretz yüzünü zeytinyağıyla temizliyor

Chloë'nin doğal olarak güzel bir cildi olduğunu, genç ve güzel görünmesini pahalı ürünlere borçlu olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak kistik sivilceden muzdarip olan oyuncu yüzünü zeytinyağıyla temizlemenin ona çok yardımcı olduğunu söylüyor.

13Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız

Zeytinyağını ne için kullanırsınız? Julia Roberts güzellik için kullanıyormuş. Manikür yaparken ellerine zeytinyağı sürerek ellerinin ve tırnaklarının kurumasını engelliyormuş.

14Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız

Fergie'nin karın kaslarına hepimiz imreniyoruz. Güzel şarkıcı karın kaslarını rahatlatmak için organik elma sirkesi kullanıyormuş.

15Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız

Lily Allen zayıflamak için hipnoterapi kullanıyor.

16Margot Robbienin nemli dudaklarının sırrı meme ucu kremi

Margot Robbie'nin nemli dudaklarının sırrı meme ucu kremi

Margo'nun, dudak balmlarının aslında dudaklarınızı kurutan ve böylece dudak balmı satın aldıran katkı maddeleri içerdiğine dair küçük bir komplo teorisi var. Bu yüzden dudaklarına emziren anneler tarafından meme uçlarını yatıştırmak ve nemlendirmek için kullanılan meme ucu kremi uyguluyor.

17Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız

Mariah Carey dudaklarının daha dolgun görünmesi için nanenin kan dolaşımını hızlandıran etkisinden yararlanıyormuş. Şarkıcı dudak parlatıcısının içine bir iki damla nane yağı damlatıyormuş.

18Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız

Sandra Bullock, göz altlarındaki torbalanmayı ve morarmayı engellemek için hemoroid kremi kullanıyormuş. Öte yandan oyuncu, gençleşmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini de açıklamıştı.

19Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız

Nicole Kidman imrenilen saç rengini korumak ve saçlarının parlak görünmesini sağlamak için banyodan sonra saçlarını kızılcık suyu ile yıkıyormuş.

20Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız

Victoria Beckham cildini mükemmelleştirmek için ne kullanıyor hiç merak ettiniz mi? Cevap veriyoruz, kuş kakası... Evet, Beckham cildi için bu eski Uzak Doğu yöntemini tercih ediyormuş.

21Blake Lively muhteşem saçlarını mayoneze borçlu

Blake Lively muhteşem saçlarını mayoneze borçlu

Bu yöntemi annesinden öğrendiğini söyleyen Blake Lively, duşa girmeden önce saç uçlarına mayonez sürüyor. Bu yöntem saçlarını besliyor ve yumuşacık yapıyor, şampuanın etkilerinden saçları koruyor, saçları kurutmuyor. Hasar görmüş veya boyalı saçlar için bu yöntem özellikle etkili.

22Sienna Miller ketçabı saç açıcı olarak kullanmış

Sienna Miller ketçabı saç açıcı olarak kullanmış

Sienna Miller saçını kınayla boyadıktan sonra sonuçtan hoşlanmamış ve kurtulmak istediğinde kınaya hiçbir şeyin nüfuz etmediğini fark etmiş. İşine yarayan tek şey ketçap olmuş. Bir yıl boyunca saçlarını doğal rengine döndürmek için saçına ketçap uygulamış.

23Shailene Woodley

Shailene Woodley

Ve tabii ki en tuhafını en sona sakladık. Sağlık taktikleriyle tanınan Woodley, dişlerini temizlemek için güvenli kil, hindistancevizi suyu, nane ve tarçın yağı karışımı kullanıyor. Dahası, dişlerinizi temizlemeyi bitirdikten sonra ev yapımı diş macununu yutmanın en iyisi olduğunu söylüyor.

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