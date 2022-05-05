Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız!
Dünyaca ünlü starlar kamera ışıklarının altında güzel görünmek için ilginç yöntemlere başvuruyorlar. Ancak bu yöntemlerin pahalı kozmetik ürünleri ve estetik uygulamalar olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bazı yıldız isimler, ev yapımı ve oldukça tuhaf güzellik rutinlerine sahip. İşte o sırlar...
Zeytinyağını ne için kullanırsınız? Julia Roberts güzellik için kullanıyormuş. Manikür yaparken ellerine zeytinyağı sürerek ellerinin ve tırnaklarının kurumasını engelliyormuş.
Margot Robbie'nin nemli dudaklarının sırrı meme ucu kremi
Margo'nun, dudak balmlarının aslında dudaklarınızı kurutan ve böylece dudak balmı satın aldıran katkı maddeleri içerdiğine dair küçük bir komplo teorisi var. Bu yüzden dudaklarına emziren anneler tarafından meme uçlarını yatıştırmak ve nemlendirmek için kullanılan meme ucu kremi uyguluyor.
Sandra Bullock, göz altlarındaki torbalanmayı ve morarmayı engellemek için hemoroid kremi kullanıyormuş. Öte yandan oyuncu, gençleşmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini de açıklamıştı.
Blake Lively muhteşem saçlarını mayoneze borçlu
Bu yöntemi annesinden öğrendiğini söyleyen Blake Lively, duşa girmeden önce saç uçlarına mayonez sürüyor. Bu yöntem saçlarını besliyor ve yumuşacık yapıyor, şampuanın etkilerinden saçları koruyor, saçları kurutmuyor. Hasar görmüş veya boyalı saçlar için bu yöntem özellikle etkili.
Sienna Miller ketçabı saç açıcı olarak kullanmış
Sienna Miller saçını kınayla boyadıktan sonra sonuçtan hoşlanmamış ve kurtulmak istediğinde kınaya hiçbir şeyin nüfuz etmediğini fark etmiş. İşine yarayan tek şey ketçap olmuş. Bir yıl boyunca saçlarını doğal rengine döndürmek için saçına ketçap uygulamış.
Shailene Woodley
Ve tabii ki en tuhafını en sona sakladık. Sağlık taktikleriyle tanınan Woodley, dişlerini temizlemek için güvenli kil, hindistancevizi suyu, nane ve tarçın yağı karışımı kullanıyor. Dahası, dişlerinizi temizlemeyi bitirdikten sonra ev yapımı diş macununu yutmanın en iyisi olduğunu söylüyor.