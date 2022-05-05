Ünlülerin güzellik sırlarını duyunca şaşıracaksınız!

Chloë Grace Moretz yüzünü zeytinyağıyla temizliyor

Chloë'nin doğal olarak güzel bir cildi olduğunu, genç ve güzel görünmesini pahalı ürünlere borçlu olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak kistik sivilceden muzdarip olan oyuncu yüzünü zeytinyağıyla temizlemenin ona çok yardımcı olduğunu söylüyor.