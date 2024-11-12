Ünlülere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında karar verildi

‘MALTA’YA GİTTİK OYUNA GELDİK...’





Mehmet Ali Erbil savcılık ifadesinde, “Yasadışı bahis reklamı yapılan videonun anı olarak çekildiğini sanmıştım. Yasadışı bahis sitesi reklamını yapan tişörtleri giyen kişileri de video çekimi sırasında fark etmedim” dedi. Serdar Ortaç da çıkışta özetle şunları söyledi: “Bu kumar belası hâlâ başıma işler açıyor. Nasıl bir illetse bu. Herkesten özür diliyorum. Eğer millete kötü örnek olduysam, Allah kahretsin. Evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlığımı aldı bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Bilinçsizce oldu. Otel açılışına davet ettiler, gittim Malta adasına, restoran açılışı var diye çağırdılar. Orada katakulliye getirip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orda oyuna geldik yani. Hatta maç açıktı, ‘Serdar bey skor ne olur?’ diye sordu. Ben üst alt ne olur bunlardan anlamıyorum. Pişmanım, üzgünüm abi. Herkes kumarbaz olmuş. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız hepinizin başına böyle şeyler gelecek. Bırakın abi şu işi. Mehmet Ali Erbil de Malta’daydı. Onun da bilgisi yokken oldu her şey.”