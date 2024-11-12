Ünlülere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Yasadışı Bahis Kanunu’na Muhalefet’ soruşturması kapsamında sosyal medya platformlarında yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin de aralarında bulunduğu hesaplarda çevrimiçi yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi. Çalışmalar sonunda aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve şovmen Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu şüpheliler hakkında “reklam vererek kişileri bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
EŞZAMANLI OPERASYON
Dün düzenlenen eşzamanlı operasyonla şovmen Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya üzerinden kendisini girişimci işinsanı olarak tanıtan İbrahim Yılmaz, sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sera Caner Sarıçam ve Esma Sözen, Rus uyruklu oyuncu Aleksander Menshikof, Aleyna Göreci, Doğukan Demirtaş, Emircan Çelik, Emirhan Karuç, F.E.N., Muhammed Sümertaş, Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Şüpheliler, Bilişim Suçları Bürosu’nda savcıya ifade verdi.
SAVCILIK: DİJİTAL UYUŞTURUCU
Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin, mahiyeti gereği toplum açısından “dijital uyuşturucu” niteliğine haiz yasadışı bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettikleri, yasadışı bahis ve kumarın özellikle gençler ve çocuklar başta olmak üzere aile kurumu üzerinde yarattığı tahribat sebebiyle eylemin vahamet arz ettiği ifade edildi.
YURTDIŞINA KAÇARLAR
Yasadışı bahis ve kumar sitelerinin yurtdışı kaynaklı olması sebebiyle şüphelilerin soruşturma işlemlerinden sonra da eylemlerine yurtdışında devam ederek sürdürmelerinin kuvvetle muhtemel olduğu belirtildi.
ESKİ FUTBOLCU BATUHAN’A YAKALAMA
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenlerden biri de eski futbolcu Batuhan Karadeniz oldu. Karadeniz’in de arasında olduğu 5’i yurtdışında olan 7 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı.