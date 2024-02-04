Ünlü spiker 'drift' yaptı! 'Çam Sakura'yı yıkmaya geldim” notuyla paylaştı

Kadın magandaya ceza yağdı

Görüntüleri inceleyen sivil trafik polisi, sürücünün kullandığı otomobilin 34 KIN 03 plakalı olduğunu ve sürücünün ise sunuculuk yapan Ahsenur A. olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ahsenur A.’ya “Drift yapmak” maddesinden 32 bin 233 lira, “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 32.923 TL idari para cezası uygulandı.