Ünlü Rapçi Beta’yı son yolculuğuna uğurlandı!
"Beta” lakabıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri genç rapçiyi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ünlü rapçinin tabutu başında ailesi ve sevenleri uzun süre gözyaşı döktü.
Kağıthane’de yaşadığı rezidansın 8’inci katından düşerek hayatını kaybeden “Beta” lakaplı Berk Bayındır içinZincirlikuyu Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip düzenlenen törene, ailesi, Rap camiasından birçok isim ve sevenleri katıldı. Ünlü rapçinin tabutu başında ailesi ve sevenleri uzun süre gözyaşı döktü. Binlerce kişi Berk Bayındır'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
"TAMAMEN ŞOKTAYIZ"
Joker” lakabıyla tanınan rapçi Mete Erpek, "Ne söyleyebiliriz ki. Zaten şok halindeyiz hala. Özellikle geçirdiği kaza bizi yeterince üzdü. Ondan sonra böyle bir haber aldık. Yani tamamen şoktayız. Çok iyi bir insanı kaybettik gerçekten. Nur içinde yatsın diyoruz, elimizden başka bir şey demek gelmiyor. Allah sevenlerine sabır versin." şeklinde konuştu.
Ünlü Rapçi Berk Bayındır, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.