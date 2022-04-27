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MagazinÜnlü Rapçi Beta’yı son yolculuğuna uğurlandı!
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Murat Horoz - Gülşah Kahveci/İHA
• 27 Nisan 2022 - 16:35 • Son Güncelleme:

Ünlü Rapçi Beta’yı son yolculuğuna uğurlandı!

"Beta” lakabıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri genç rapçiyi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ünlü rapçinin tabutu başında ailesi ve sevenleri uzun süre gözyaşı döktü.

Murat Horoz - Gülşah Kahveci/İHA
• 27 Nisan 2022 - 16:35 • Son Güncelleme:
1Ünlü Rapçi Beta’yı son yolculuğuna uğurlandı
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Kağıthane’de yaşadığı rezidansın 8’inci katından düşerek hayatını kaybeden “Beta” lakaplı Berk Bayındır içinZincirlikuyu Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip düzenlenen törene, ailesi, Rap camiasından birçok isim ve sevenleri katıldı. Ünlü rapçinin tabutu başında ailesi ve sevenleri uzun süre gözyaşı döktü. Binlerce kişi Berk Bayındır'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

2Ünlü Rapçi Beta’yı son yolculuğuna uğurlandı

Berk Bayındır’ın cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine şapkası konuldu. Taziyeleri kabul eden anne Belkıs Bayındır, uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına sarılan anne, yakınları tarafından teselli edildi.

3Kısa süre önce beraberdik gayet iyiydi

"Kısa süre önce beraberdik gayet iyiydi"

Berk Bayındır'ın yakın arkadaşı olan oyuncu ve müzisyen Deniz Gürzumar, "Hepimizin başı sağ olsun. Bütün sevenleri olarak buradayız. Onu uğurlamaya geldik. Çok kısa süre önce beraberdik. Gayet de iyiydi" şeklinde konuştu.

4ÇOK ÜZGÜNÜM

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Bayındır'ın cenazeye katılan oyuncu arkadaşı Bora Akkaş ise, "Yani diyebileceğim bir şey yok. Çok yetenekli bir arkadaşımı kaybettik. Çok üzgünüm. Diyebilecek başka bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

5TAMAMEN ŞOKTAYIZ

"TAMAMEN ŞOKTAYIZ"

Joker” lakabıyla tanınan rapçi Mete Erpek, "Ne söyleyebiliriz ki. Zaten şok halindeyiz hala. Özellikle geçirdiği kaza bizi yeterince üzdü. Ondan sonra böyle bir haber aldık. Yani tamamen şoktayız. Çok iyi bir insanı kaybettik gerçekten. Nur içinde yatsın diyoruz, elimizden başka bir şey demek gelmiyor. Allah sevenlerine sabır versin." şeklinde konuştu.

6ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM

"ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Contra lakabıyla bilinen müzisyen Çağdaş Terzi de, "Valla ben söyleyecek pek bir şey bulamıyorum. Üzgünüz yani ne diyeyim. Çok kötü hissediyorum." dedi.

7ÇOK SEVDİĞİM BİR İNSANDI

"ÇOK SEVDİĞİM BİR İNSANDI"

Son gününde arkadaşını yalnız bırakmayan ve rap camiasında “Sehabe” olarak tanınan Barış Çetin ise "Şuan konuşacak gibi değilim. Çok seviyordum. Gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Çok sevdiğim bir insandı." ifadelerine yer verdi.

8Ünlü Rapçi Beta’yı son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü Rapçi Berk Bayındır, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

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