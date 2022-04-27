Ünlü Rapçi Beta’yı son yolculuğuna uğurlandı!

"TAMAMEN ŞOKTAYIZ"

Joker” lakabıyla tanınan rapçi Mete Erpek, "Ne söyleyebiliriz ki. Zaten şok halindeyiz hala. Özellikle geçirdiği kaza bizi yeterince üzdü. Ondan sonra böyle bir haber aldık. Yani tamamen şoktayız. Çok iyi bir insanı kaybettik gerçekten. Nur içinde yatsın diyoruz, elimizden başka bir şey demek gelmiyor. Allah sevenlerine sabır versin." şeklinde konuştu.