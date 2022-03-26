Ünlü isimden, kendisinden 34 yaş büyük eski eşi ile ilgili şok itiraf! 'Balayında banyoya gittim ve...'
Annesinin özel izniyle, kendisinden 34 yaş büyük bir oyuncuyla yaptığı evlilik yüzünden manşetlerden düşmeyen TV ünlüsü, yıllar sonra eski eşiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. 2020 yılında evliliği biten yıldız, 9 yıl hem psikolojik hem de fiziksel açıdan tacize uğradığını anlattı. Lüks otelde geçirdikleri balayında ayna karşısında ağladığını sözlerine ekleyen yıldız: "Ben istismar edilmiş bir çocuktum" diye konuştu.
Rol aldığı The Green Mile adlı yapımla tanınan oyuncu Dough Hutchison ile kendisinden 34 yaş genç eşi Courtney Stodden bir zamanlar Magazin basınının manşetlerinden düşmüyordu. Yaşı küçük olduğu için annesinin özel izni sayesinde 51 yaşındaki Hutchison ile evlenen Courtney Stodden, evliliğiyle ilgili bilinmeyenleri ilk kez gözler önüne serdi.
'BEN İSTİSMAR EDİLMİŞ BİR ÇOCUKTUM'
Stodden programda, Hutchison ile elektronik posta aracılığıyla tanıştıklarını ve sonrasında gelişen olayları samimi bir şekilde anlattı. Basında sürekli olarak "çocuk gelin" olarak anıldığını hatırlatan Stodden "Ben çocuk gelin değildim, istismar edilmiş bir çocuktum" diye konuştu.
Anlattığına göre annesinin yanıtı ise kızının henüz 16 yaşına girdiğini söylemek oldu. Fakat bu durum Doug Hutchison'ın fikrini değiştirmedi. Stodden, Cooper ile yaptığı söyleşide annesinin kendisine karşı korumacı davrandığını da sözlerine ekledi. Stodden "Sanırım annem beni mutlu edecek bir şeyler yaptığına inanıyordu" diye konuştu.
ELEKTRONİK POSTA İLE TANIŞIP BİR HAFTA SONRA EVLENDİLER
Doug Hutchison ile Courtney Stodden, elektronik posta aracılığıyla iletişim kurduktan sonra fiziksel olarak da tanıştı. Bu tanışıklığın birinci haftası dolduğunda da Washington'da evlendiler. Stodden, bu evliliği yapmayı gerçekten istediğini söyledi. O dönemdeki duygularını da "Onunla evlenmeyi istedim, çünkü ona aşık olduğumu düşünüyordum. Fakat o sırada kafamda çocukken babamın beni gerçekten sevip sevmediğini sorgulamama neden olan bir şey de vardı."
BALAYINDA AYNAYA BAKIP AĞLADIM
Stodden, evlendikten sonra balayını Los Angeles'taki ünlü Chateau Marmont Oteli'nde geçirdiklerini söyledi konuk olduğu Alex Cooper'a. O anlarda hissettiklerini de şu sözlerle anlattı: "Hatırlıyorum da... Banyoya gittim, kapıyı kapattım ve aynaya baktım. Ağlamaya başladım. Ne kadar ağladığımı bilmiyorum. Bütün bunlar için yeterince olgun olmadığımı düşündüm sanırım."
2018 yılında iki kez boşanmaya çalıştığını ama sonra tekrar kocasına döndüğünü söyledi genç kadın. Bunun nedenini de şu sözlerle anlattı: "Onu terk ettiğim zaman başka insanların tacizine uğradım ve sonra ona geri döndüm. O da bana "Ne bekliyordun ki? Seni seven ve sana göz kulak olacak kişi benim" diye yanıt verdi."
PARA İŞLERİNİ ESKİ EŞİM KONTROL EDİYORDU
Courtney Stodden, şu anda 61 yaşında olan Doug Hutchison ile evlendiğinde herkesin kendisini "para avcısı" olarak nitelendirdiğini de hatırlattı ve bunun doğru olmadığını savundu. Stodden "Onunla para için evlendiğimi ileri sürdüler. Oysa ona bakan kişi bendim. Bu yüzden TV dünyasına girdim. Çünkü bunu yapmak zorunda hissettim" dedi. Fakat para işlerini ve kendisinin banka hesaplarını kontrol eden kişinin de Hutchison olduğunu söyledi Courtney Stodden.
'BOŞANACAĞIMIZ SIRADA BAŞKA BİR KIZIN PEŞİNDEN KOŞUYORDU'
Stodden, boşanırken Hutchison'ın boşanma konusunda bir sorun çıkarmadığını çünkü o sırada İngiltere'de bulunan bir genç kızın "peşinden koştuğunu" sözlerine ekledi. "Bu konuda kanıtlarım var. Ona yazdığı bütün elektronik postaları gördüm ve onlar hala bende." Stodden eski kocasının kendisine yazdığı aynı elektronik postaları o genç kıza da gönderdiğini fark edince de kafasında uyanan fikri şu sözlerle açıkladı: " Ben kendisi için başka herkesi kolayca yok edebilecek bir yağmacıyla birlikteymişim.'
Stodden'ın bu iddialarına ise Doug Hutchison, sözcüsü aracılığıyla "Bu eski haber değil mi? Şu anda Ukrayna'da savaş var. Bu daha ilginç bir haber olabilir" diyerek yanıt verdi.
ARALARINDA 34 YAŞ FARK VARDI
Courtney Stodden ile Doug Hutchison, 2011 yılında evlendi. O sırada Stodden 16, Hutchison ise 51 yaşındaydı. Bu Huchison'ın üçüncü evliliğiydi. Oyuncu, daha önce 1999 ile 2002 arasında Kathlee Davidson, 2003 ile 2005 arasında da Amanda Sellers ile evlenip boşanmıştı. Stodden ile Hutchison'ın evliliği yasal olarak 2020 yılında sona erdi.
'HAMİLELİK DE DÜŞÜK DE BİR OYUNDU'
Fakat eski eşi Dough Hutchison da anılarını anlattığı Flushing Hollywood: Fake News, Fake Boobs adlı kitabında, eski eşinin bu hamileliğinin de düşük yapmasının da "sahte" olduğunu ileri sürdü. Hutchison'ın iddiasına göre o dönemde finansal açıdan zorluk yaşıyorlardı.
Sonra Stodden bu konuda bir "strateji" geliştirdi, bu "sahte hamilelik ve düşük oyunu" ortaya çıktı. O dönemde Fox News'a verdiği bir röportajda şunları söyledi Hutchison "Onu suçlamıyorum ama bu onun fikriydi. İnsanları hamile olduğuna ikna etti. Böylece bazı röportajlar yapıp para kazanabilecetik hatta belki de bir reality şovda da oynayabilecektik. Bunların hepsi hayatta kalabilmek, faturaları ödeyebilmek içindi. "
Hutchison bu konuda kendisini en çok üzen ayrıntının ise düşük yapan kadınların gönderdiği destek mesajları olduğunun altını çizdi. 2016 yılının mayıs ayında bir bebek beklediklerini açıklayan çift bundan üç ay sonra da Stodden'ın bebeği düşürdüğü haberini "uçurmuştu." Hutchison'ın 2020'de piyasaya çıkan kitabında ortaya attığı bu iddiaya Courtney Stodden'dan bir yanıt gelmedi.