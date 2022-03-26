Ünlü isimden, kendisinden 34 yaş büyük eski eşi ile ilgili şok itiraf! 'Balayında banyoya gittim ve...'

PARA İŞLERİNİ ESKİ EŞİM KONTROL EDİYORDU

Courtney Stodden, şu anda 61 yaşında olan Doug Hutchison ile evlendiğinde herkesin kendisini "para avcısı" olarak nitelendirdiğini de hatırlattı ve bunun doğru olmadığını savundu. Stodden "Onunla para için evlendiğimi ileri sürdüler. Oysa ona bakan kişi bendim. Bu yüzden TV dünyasına girdim. Çünkü bunu yapmak zorunda hissettim" dedi. Fakat para işlerini ve kendisinin banka hesaplarını kontrol eden kişinin de Hutchison olduğunu söyledi Courtney Stodden.