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MagazinÜnlü futbolcu Jack Grealish, Türk oyuncuyu takibe aldı! İlk açıklama geldi
HaberlerMagazin Haberleri Ünlü futbolcu Jack Grealish, Türk oyuncuyu takibe aldı! İlk açıklama geldi
• 07 Mayıs 2022 - 11:00 • Son Güncelleme:

Ünlü futbolcu Jack Grealish, Türk oyuncuyu takibe aldı! İlk açıklama geldi

Daha önce 10 yıllık sevgilisini aldatmasıyla gündemde olan ve futbol hayatından daha çok aşklarıyla manşetlerde yer alır hale gelen Jack Grealish'ten sürpriz bir hamle geldi. Grealish, bir Türk oyuncuyu takibe aldı. Karşı cepheden de ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

• 07 Mayıs 2022 - 11:00 • Son Güncelleme:
1Ünlü futbolcu Jack Grealish, Türk oyuncuyu takibe aldı İlk açıklama geldi
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İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de top koşturan yıldız oyuncu Jack Grealish, Türk oyuncuyu sosyal medyadan yakın takibe başladı.

2Ünlü futbolcu Jack Grealish, Türk oyuncuyu takibe aldı İlk açıklama geldi

26 yaşındaki yıldız futbol, İngiltere'nin en ünlü TV programlarından 'Love Island'a (Aşk Adası) katılmaya hazırlanan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu'nu takip etmeye başladı.

3Ünlü futbolcu Jack Grealish, Türk oyuncuyu takibe aldı İlk açıklama geldi

İngiliz medyasının büyük ilgi gösterdiği gelişmeyle ilgili Cülcüloğlu cephesinden de ilk açıklama geldi.

4ARKADAŞI: GREALİSHİN İLGİSİ EKİNİ MUTLU ETTİ

ARKADAŞI: 'GREALİSH'İN İLGİSİ EKİN'İ MUTLU ETTİ'

Jack Grealish'in Ekin Su Cülcüloğlu'na gösterdiği ilgiye ilişkin ilk açıklama güzel oyuncunun arkadaşından geldi.

5Ünlü futbolcu Jack Grealish, Türk oyuncuyu takibe aldı İlk açıklama geldi

The Sun'un haberinde Ekin Su Cülcüloğlu'na yakın bir kaynağın verdiği demeçte, arkadaşının Jack Grealish'in ilgisinden oldukça mutlu olduğunu söyledi.

6AŞK ADASINA KATILIYOR

AŞK ADASI'NA KATILIYOR

Güzel oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, İngiltere'de yayınlanan ve oldukça popüler olan TV programı 'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışmaya katılacak.

7Ünlü futbolcu Jack Grealish, Türk oyuncuyu takibe aldı İlk açıklama geldi

İngiliz basınında yer alan habere göre güzel oyuncu haziran ayından itibaren programın bir parçası olacak.

8Ünlü futbolcu Jack Grealish, Türk oyuncuyu takibe aldı İlk açıklama geldi

Haberde Ekin-Su Cülcüloğlu için, "Sadece güzel değil, aynı zamanda televizyonda olmaya alışkın ve şov dünyasının içerisinde hareket ediyor" ifadesi kullanıldı.

9YABANCI ÜNLÜLER TAKİP EDİYOR

YABANCI ÜNLÜLER TAKİP EDİYOR

Geçtiğimiz sene ekrana gelen "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" adlı dizide rol alan Ekin Su Cülcüloğlu'nın Instagram'da 345 binden fazla takipçisi bulunuyor.

10Ünlü futbolcu Jack Grealish, Türk oyuncuyu takibe aldı İlk açıklama geldi

Ekin Su Cülcüloğlu'nun takipçileri arasında Pete Wicks, James Lock ve Garry Lineker'in erkek kardeşi Wayne Lineker gibi ünlü isimler de yer alıyor.

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