• 07 Mayıs 2022 - 11:00 • Son Güncelleme:
Ünlü futbolcu Jack Grealish, Türk oyuncuyu takibe aldı! İlk açıklama geldi
Daha önce 10 yıllık sevgilisini aldatmasıyla gündemde olan ve futbol hayatından daha çok aşklarıyla manşetlerde yer alır hale gelen Jack Grealish'ten sürpriz bir hamle geldi. Grealish, bir Türk oyuncuyu takibe aldı. Karşı cepheden de ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
• 07 Mayıs 2022 - 11:00 • Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de top koşturan yıldız oyuncu Jack Grealish, Türk oyuncuyu sosyal medyadan yakın takibe başladı.
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