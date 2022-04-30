Ünal Karaman temelleri attı Abdullah Avcı şampiyon takım yarattı! Şehirde meşale havai fişek kalmadı
Yarın evinde Antalyaspor'u yenmesi ya da berabere kalması halinde Süper Lig'de resmen şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzon'da şehir gelin gibi hazırlandı. Kentin nüfusu iki kat artarken, havai fişek ve meşalelerin yok satılması ise kutlamaların ne kadar şaşalı olacağına işaret etti.
Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor maçında sahadan puanla ayrılması halinde biteme 3. hafta kala resmen şampiyonluğunu ilan etmiş olacak olan Trabzonspor, Ağaoğlu döneminde bordo-mavili takım 38 yıl sonra Şampiyonluk sevinci yaşayacak.
Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu'nun görev süresince 5 teknik adamla çalıştı. Göreve ilk başladığı 2017-2018 sezonunu mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay ile tamamlayan Ahmet Ağaoğlu, 2018-2019 sezonuna ise Ünal Karaman ile başlangıç yaptı. Deneyimli teknik adam ile ligde 51 maçta çalışan Ağaoğlu yönetimi, 2019-2020 sezonun 17. haftası sonunda kendisiyle yollarını ayırıp, göreve yardımcılarından Hüseyin Çimşir'i getirdi.
16 maç sonunda Hüseyin Çimşir ile de yol ayrımına gelen Ağaoğlu, sezonun son maçına ve kupa finaline Çimşir'in yardımcısı Eddie Newton yönetiminde çıktı. Bordo-mavililer 2020-2021 sezonuna başladığı Newton ile ligde 7 hafta sonunda yollarını ayırırken, tek maçlık geçici olarak İhsan Derelioğlu'nun ardında göreve teknik direktör Abdullah Avcı'yı getirdi.
Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 15 yıldır üst ligde teknik adamlık görevi yapıyor. Bu hafta oynanacak olan maçların ardından şampiyonluğunu ilan etmesi beklenen bordo-mavililerde Avcı da teknik adamlık kariyerinde bir ilk yaşayacak. 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, konuk edeceği Antalyaspor'dan alacağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan etmenin ve tarihe geçmenin hesaplarını yapıyor. Saat 20.30'da başlayacak ve Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Ok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan.
Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren yenilgi görmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Trabzonspor, 2021-22 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım konumunda yer alıyor.
Spor Toto Süper Ligin 35inci haftasında şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor, yarın Medical Park Stadyumunda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle 2 yıldır idmanları kapalı olarak yapan kulüp, yaklaşan şampiyonluğun coşkusunu taraftarlarıyla yaşamak için karşılaşma öncesi son idmanı taraftarlara açtı.
Medical Park Stadyumu'nda 20 bin taraftarı önünde çalışan Trabzonsporlu oyuncular, coşkulu taraftarın ilgisi karşısında şaşkınlık yaşadı. Bordo mavili takım, meşaleler yakan taraftarlar eşliğinde şampiyonluk mücadelesi öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Geniş güvenlik önlemlerini alındığı antrenmanda bazı taraftarlar sahaya atlayarak futbolculara doğru koştu. Güvenlik güçleri sahaya giren taraftarları stadyum dışına çıkardı.
Trabzonspor’un yarın oynanacak müsabakayla 1 puan kazanması halinde şampiyonluk coşkusunun tüm taraftarlara birlikte yaşanacağını söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Sadece dakika saat değil aynı zamanda puanda sayılıyor. Şampiyonluğa bir kaldı diyoruz. Şampiyonluğa 1 puan var. İnşallah yarınki maçta arzu ettiğimiz sonuçla ve 2020-2021 süper Lig sezonunu şampiyonu olarak bu statta bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız.
Hocamız uzun zaman aradan sonra antrenmanı ilk defa taraftarı açtı. Taraftarın da uzun zamandır böyle bir talebi vardı. Büyük bir coşku var. Özellikle son bir haftadır Trabzon’a gelen uçakların, son 2-3 gündür hiçbir yerinde yer yok. Şehrin nüfusu yaklaşık olarak iki katına çıktı. Yurtdışında çalışıp da beş senedir izne dahi gelmeyen taraftarlarımız, son üç maça ilgi gösterdiler.
Yurtdışından günübirlik maça gidip geldiler. Trabzonspor’da şampiyonluğun coşkusu diğer illere, diğer takımların şampiyonluğundan biraz daha farklı oluyor. Bana göre de çok daha farklı olacak. Bu farklılıktan neyi kastettiğimi de inşallah takımımız şampiyon olduğu zaman bütün Türkiye hep birlikte görecek" dedi.
’Şampiyonluk sevinçleri hüzne dönüşmesin’ diyerek taraftara çağrıda bulunan Başkan Ağaoğlu, "Coşku, heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Arzu ettiğimiz puanı alıp da şampiyon olduğumuz takdirde, ben kendilerine söz veriyorum yarın akşam şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız. Bütün statlardan çıkan sesin 2 katına bedel. 3 ayrı lokasyondan da yoğun olarak havai fişek gösterisi ile kutlayacağız. Lütfen bu kadarı ile yetinelim" diye konuştu.
Trabzonspor’un yaklaşan şampiyonluğu karşısında karışık duygular hissettiğini belirten Ağaoğlu, "Duygusal anlamda ne hissettiğim şu an ifade edebilecek durumda değilim. Çünkü ben de farkında değilim. Hayatınızda bu tür şeyleri yaşadığınız zaman gerçekleştikten sonra, üzerinden birkaç gün geçtikten sonra ancak onun farkına varabiliyorsun.
Sorumluğu omuzlarına almış uçağın pilotu biraz sıkıntılı bir seyahatten sonra o uçağı indirdiği zaman, ona ne hissettiğini sorduğunuz da o da bu cevabı veremeyebilir size. Burada sorumluluğu üstlenen insanlarız biz. Ağır bir sorumluluk bu. Hiç unutamadığım bir şey vardı. İlk geldiğimiz üçüncü dördüncü maçtı beraberlikle sonuçlanmıştı. Tribünün arkasından 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu sürekli olarak ağlıyordu. Annesinin kucağındaydı. Annesi kızım ’bana söyleme, başkana söyle’ dedi.
Neden ağladığını sorduğum zaman, ’Başkanım biz neden hep kaybediyoruz’ dedi. Gerçekten benim içime dert olmuştu. 7’den 70’e Trabzonspor’u benliğinde, içerisinde o kadar derin yaşayan bir taraftar grubuna sahibiz ki, 7 yaşındaki kız çocuğu da ağlıyor, 77-80 yaşındaki dede de ağlıyor. Bu kadar ağır sorumluluğu olan bir görevde olduğunuz zaman, duygular bir kenarda duruyor.
Göreve geldiği dönemde taraftardan şampiyonluğa ulaşmak için sabır istediğini hatırlatan Ağaoğlu, "Ama bu asla ve asla Trabzonspor’un 3-4 yıllık süreçte zirvenin uzağında kalacağı anlamına taşımıyor dedim. Her zaman o yarışın içinde olacağız. Sürdürülebilir başarı için, şampiyonluk için 3-4 yıl sabrınızı rica ediyorum demiştim. Sonunda da, ’3-4 yıl sonraki Trabzonspor’un bütün Türkiye ayakta alkışlayacak’ diye.
Başarıya ulaşmak için spor kulübü yöneticilerine büyük sorumluluk düştüğünü belirten Ağaoğlu, "Sporun içinde bu var, futbolun içinde biraz daha fazla var, Türkiye’de biraz biraz daha fazla var. Bu normaldir. Yarışın içindesiniz, iddialı bir şekilde yola çıkıyorsunuz. Onun için, yöneticilere burada büyük sorumluluk düşüyor. Şampiyonluk parolası ile, "Biz bu sene şampiyon olacağız" diye yola çıktığınız zaman taraftar ve camianızı bu mesaj doğrultusunda beklenti içine sokuyorsunuz.
Biz bunu hiç telaffuz etmedik. Camialar beklenti içine girdiği zaman, onu da yakalayamadığınız yerde, bu sefer de doğal olarak ’Hakem penaltı çaldı’, ’Yağmur yağdı’, ben fazlasını söyleyeyim; ’1,5 metreden ofsayt kaldırmayan hakeme neden kaldırmadın diye sorduklarında, ’Gözüme kar tanesi girdi’ diyeni de var bu ülkede" ifadelerini kullandı.