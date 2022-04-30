Ünal Karaman temelleri attı Abdullah Avcı şampiyon takım yarattı! Şehirde meşale havai fişek kalmadı

Sorumluğu omuzlarına almış uçağın pilotu biraz sıkıntılı bir seyahatten sonra o uçağı indirdiği zaman, ona ne hissettiğini sorduğunuz da o da bu cevabı veremeyebilir size. Burada sorumluluğu üstlenen insanlarız biz. Ağır bir sorumluluk bu. Hiç unutamadığım bir şey vardı. İlk geldiğimiz üçüncü dördüncü maçtı beraberlikle sonuçlanmıştı. Tribünün arkasından 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu sürekli olarak ağlıyordu. Annesinin kucağındaydı. Annesi kızım ’bana söyleme, başkana söyle’ dedi.