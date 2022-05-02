Ümraniyespor'la birlikte Süper Lig'de yeni dönem! 1966'dan bu yana bir ilk: İstanbulspor ve Eyüpspor...
Süper Lig'de İstanbul istilası... Balıkesirspor'u 4-1 yenerek Spor Toto 1. Lig'de ilk 2 sırada olmayı garantileyen ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor ile birlikte Türk futbolunun en üst ligindeki İstanbul takımı hakimiyeti yeni bir boyut kazandı.
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Ankaragücü Samsunspor'la 0-0 berabere kalıp, Ümraniyespor da Balıkesirspor'u 4-1 yenerek Süper Lig'e yükselirken, Türk futbolunun en üst seviyesinde İstanbul takımlarının hakimiyeti de dikkat çekti.
3 büyükler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra; Medipol Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa da Ümraniyespor'un Süper Lig'de rakibi olacak İstanbul takımları oldu.
Şu an Spor Toto 1. Lig'de play-off oynamayı garantileyen İstanbulspor dışında Eyüpspor'un da play-off oynama ihtimali bulunuyor. Bu takımlardan sadece birinin Süper Lig'e yükselme ihtimali bulunurken, bunun gerçekleşmesi halinde Süper Lig'deki İstanbul takımı sayısı 8 olacak.
AMATÖR LİG'DEN SÜPER LİG'E
2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Ümraniyespor, 2013-2014 sezonunda 3. Lig şampiyonluğu, 2015-2016 sezonunda da 2. Lig şampiyonluğu yaşadı. 6 sezondur 1. Lig’de mücadele eden Ümraniyespor, 2017-2018 sezonu Play-Off Yarı Finali’nde Erzurumspor’a elenerek Süper Lig şansını kaybetmişti.
Başakşehir ve Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın yardımcılığını yapan Recep Uçar, 2020-2021 sezonunun 8. haftasında Ümraniyespor’un başına geçti. Uçar, 51 puanla sezonu 8. sırada tamamlarken, yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıktı. Sezon geneli ilk 2 sıra içinde yer alan kırmızı-beyazlılar 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 66 puan topladı. Öte yandan Ümraniye, attığı 58 golle ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor.
Recep Uçar, şunları söyledi:"En başta dün şampiyonluğunu kutlayan Trabzonspor Kulübünü, değerli hocası, benim de hocam olan Sayın Abdullah Avcı ve ekibini, camialarını tebrik ediyorum. Çok hak ettikleri bir şampiyonluğu kazandılar. Onun talebesinin de ertesi gün şampiyonluğunu ilan etmesi çok mutluluk verici. Ben Ümraniye'de doğan, büyüyen, hayatının tamamını burada geçiren bir insanım, alt yaşlarda kaptanlık yapan bir insanım. 25 Ekim 2020 tarihinde bir hayalimiz var diyerek yola çıktık. Kulüp tarihinde Süper Lig'e ilk kez çıkarak serüvenimizi sonlandırdığımız için çok mutluyuz. 33üncü hafta oldu bu, biz hep ilk 2'de yer aldık. TFF 1inci Lig tarihinin belki de en zor ligi olarak adlandırılan bu ligde, birçoğundan daha az bütçeyle, daha az taraftar desteğiyle, daha mütevazı bir kulüp olmamıza rağmen böyle bir mutluluğa ulaşmak, bizim için çok mutluluk verici bir şey. Lig başladıktan sonrasında çocukların bana oyunlarından verdiği güçle Samsun maçı sonrasında, Ümraniye olarak herkese oyun olarak meydan okuyacağız demiştim. Bugün o sözümü tutmanın mutluluğunu da yaşıyorum. Şimdi bu güzel mutluluğa erişmemizde katkısı olan, en başta oyuncularımı, değerli ekibimi, başkanımızı, sportif direktörümüzü, belediye başkanımızı, tüm kulüp personelini, benim her daim yanımda olan ailemi, evlatlarımı, eşimi, babamı, tüm bir sezon boyunca bana destek olan arkadaşlarım ve dostlarımı, geçmişte bu kulübe çok büyük hizmetleri olan başkanlarımız, yöneticilerimiz, sportif direktörlerimizi, benim davetim üzerine sezon başından bu yana kulübe destek olan eski futbolcularımızı, hocalarımızı, en başta da taraftarlarımız tebrik ediyorum. Onların en az benim kadar emekleri var. Bu güzel şampiyonluk herkese hayırlı, uğurlu olsun. Sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına da armağan olsun.