Sözcü Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin bağımsız olmadığını belirterek, “Ne şimdi ne daha önce Devlet Başkanı Zelenskiy’in bağımsızlığından söz etmeye gerek yok. Doğal olarak küratörleri onun arkasında. Her şeyden önce Washington ve diğer NATO yapıları bu süreci şu ya da bu şekilde yıllardır yönetiyor. Bu nedenle, Zelensky'nin açıklamaları hakkında konuşmak ve akıl yürütmek anlamsız kalıyor. Bugün bir şey söylüyor, yarın başka bir şey. Bu da Zelenskiy'nin kişiliğinde sorun oluşturuyor. Bunlar tüm dünyanın sürekli olarak gördüğü görüntüler” ifadelerini kullandı.