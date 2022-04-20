Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi! Putin emri verdi, 'dünyada benzeri yok' füzeler ateşlendi, işte o bomba detay...
Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş yaklaşık iki aydır devam ediyor. Rus ordusunun günlerdir hazırlık yaptığı Donbass saldırısı başladı. Mariupol'de Azovstal çelik fabrikasına sıkışıp kalan 36. Ayrı Deniz Tugayı komutanı Binbaşı Serhii Volyna çektiği video ile sayılı saatlerinin kaldığını belirterek dünya liderlerinden yardım istedi. Ukraynalı komutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Biden'ı etiketledi. Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan militanlara teslim olması çağrısında bulundu. Putin 'dünyada benzeri yok' diyerek füzeleri ateşleme emri verdi. Öte yandan Rus amiral gemisi Moskva'nın Ukrayna füzeleri tarafından vurulmasından birkaç saat önce bir ABD uçağının Karadeniz'de devriye gezdiği ortaya çıktı. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre Rus kruvazörünün feci hasar gördüğü gün, bir Boeing P8 Poseidon uçağı Moskova'nın 150 kilometre yakınındaydı. İşte Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmeleri...
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHCR), 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, savaşın başından bu yana 5 milyon Ukraynalı sivilin ülkeden ayrıldığı bildirilirken, 7,1 milyon Ukrayna vatandaşının ise hala ülkede olduğu aktarıldı.Açıklamada, Ukrayna'dan ayrılan 5 milyon sivilin, 2,8 milyondan fazlasının Polonya'ya, 757 binden fazla kişinin Romanya'ya, 549 binden fazlasının Rusya'ya, 471 binden fazla vatandaşın Macaristan'a, 426 binden fazlasının Moldova'ya, 342 binden fazlasının Slovakya'ya, 23 binden fazla Ukraynalının Belarus'a gittiği belirtildi.
Ukrayna’nın Gostomel kentinde Rusya tarafından hedef alınan cam şişe fabrikasında bulunan milyonlarca renkli şişe etrafa dağıldı.
Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaşın ağır izlerini taşıyan Gostomel kentinde, Rusya tarafından vurulan bir cam şişe fabrikası dron ile görüntülendi. Bombaların etkisiyle harabeye dönen fabrikada bulunan çeşitli renkli boyalarla birlikte milyonlarca şişe etrafa saçıldı. Mavi, yeşil ve siyah renge boyanmış şişeler ortaya dikkat çekici görüntüler çıkardı. Olay yerinde bulunan bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, "Burası cam fabrikasıydı ve birçok firma için cam şişe üretiyordu. Rus ordusu tarafından bombalanmasının ardından her şey yandı" ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Çernihiv kenti ve çevresinde çatışmalar sonrası bölgeyi terk eden Rus birliklerince bırakılan patlayıcıların temizlenme çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Terk edilmiş tanklar ve zırhlı araçlar arasında çok sayıda mermi, havan mayınları, el bombaları, mühimmat var. Acil durumlar servisi ekipleri yerleşim bölgesini temizliyor. İnsanları mayın güvenliği sorunlarından haberdar etmek için yerel halkla görüşüyor ve uyarı broşürleri dağıtıyor. Hem yetişkinlerin hem de çocukların çok sevdiği piroteknik köpeğimiz Patron da bu konuda bize yardımcı oluyor" denildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul’da gerçekleşen toplantıda bazı kararlar aldığını ancak bu kararların anlaşma metnine yazılmadığını belirten Sözcü Zaharova, “Rusya artık Ukraynalı müzakerecilere güvenmiyor. Burada ‘güven ve teyit et’ unsurlarından ‘güven’ kısmı uzun zamandır yok. Çünkü bu insanlara uzun süredir güven yok. Rusya, Ukrayna’nın tutarsız davranışlarına hazırlıklıydı. Kendisine Ukrayna Devlet Başkanı diyen bir kişi ofisinin hemen yanında müzakerelerin yapılması için talepte bulundu. Rusya bu talebi reddetmedi. Ardından her zamanki gibi tam anlamıyla Kiev rejimi tarafından mecazi anlamda bir sirk başlatıldı. Bazen gelirler, bazen gelmezler bazen geç gelirler. Moskova buna hazırlıklı mıydı? Evet hazırlıklıydı. Rejimin bağımsız olmadığını gösteren klasik şema kontrol ediliyor. İkincisi, müzakereler bir oyalama olarak kullanılıyor” şeklinde konuştu.
Sözcü Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin bağımsız olmadığını belirterek, “Ne şimdi ne daha önce Devlet Başkanı Zelenskiy’in bağımsızlığından söz etmeye gerek yok. Doğal olarak küratörleri onun arkasında. Her şeyden önce Washington ve diğer NATO yapıları bu süreci şu ya da bu şekilde yıllardır yönetiyor. Bu nedenle, Zelensky'nin açıklamaları hakkında konuşmak ve akıl yürütmek anlamsız kalıyor. Bugün bir şey söylüyor, yarın başka bir şey. Bu da Zelenskiy'nin kişiliğinde sorun oluşturuyor. Bunlar tüm dünyanın sürekli olarak gördüğü görüntüler” ifadelerini kullandı.
Ukraynalı birlikler, savaşın başladığı günden beri Rus birliklerinin hedefinde olan ve ağır çatışmaların yaşandığı Mariupol'de Azovstal çelik fabrikasına sıkışıp kaldı.
Rusya kuşattığı fabrikadaki askerlere 'ya teslim olun ya da ölün' mesajı verirken içerideki askerlerin başında olan 36. Ayrı Deniz Tugayı komutanı Binbaşı Serhii Volyna yayınladığı video ile dünyadan yardım istedi.
BU SON KONUŞMAM OLABİLİR, SAYILI SAATLERİMİZ KALDI
Çektiği videoda 'Dünyaya bir çağrım var' diyen Ukraynalı komutan "Bu benim son açıklamam olabilir, çünkü sadece birkaç günümüz, hatta saatimiz kaldı. Dünya liderlerini bize ve burada bizimle birlikte olan sivillere yardım etmeye çağırıyoruz." dedi.
DURUM KRİTİK, TAMAMEN KUŞATILDIK
Volyna, çok sayıda yaralı asker ve sınırlı tıbbi bakım nedeniyle tesisteki durumu 'kritik' olarak nitelendirdi ve şunları söyledi;"Tamamen kuşatıldık. Yaklaşık 500 kadar yaralı askeri var, onlara tıbbi bakım sağlamak çok zor. Bölgede siviller var. Şehir yıkılıyor. Düşman grupları bizden onlarca kat fazla, hava, top, teçhizat ve insan gücü konusunda avantaja sahipler. Sonuna kadar savaşıyoruz ama çok az zamanımız kaldı"
ERDOĞAN, BİDEN VE ZELENSKİ'Yİ ETİKETLEDİ
Facebook hesabında paylaştığı videoya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı etiketleyen komutan “Tüm dünya liderlerinden buradan çıkmamız ve üçüncü bir ülkeye götürülmemiz konusunda destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
YÜZLERCE SİVİL DE ASKERLERLE BİRLİKTE FABRİKADA
Avrupa'nın en büyük metalürji fabrikalarından biri olan, Sovyet döneminden kalma demir ve çelik fabrikası, şehrin sahili boyunca dört mil karelik bir alana yayılıyor. Ukraynalı yetkililer askerlerle birlikte yüzlerce sivilin devasa çelik fabrikasının bodrumlarında saklandığını, yoğun bombardıman nedeniyle yiyecek ve su kaynaklarının azaldığını belirtiyor.
PUTİN'İN KÖPRÜ PLANI
Mariupol'u ele geçirmek, başkent Kiev çevresindeki birçok kasabadan çekilen ve en önemli savaş gemilerinden biri olan Moskva'nın batmasını izleyen Rusya için artık çok daha önemli.
Askeri analistler Rusya'nın Mariupol kentine yönelik saldırısının en önemli nedeninin Kırım'a bir kara köprüsü kurulması olduğunu iddia ediyor. Eğer Donbas'ta Ukrayna'nın elindeki en büyük şehir olan Mariupol düşerse, daha büyük saldırılar için Rus kuvvetlerine yol açılmış olacak.
Avrupalı yetkililer ise Putin'in Donbas bölgesindeki yeni saldırılarını gelecekteki müzakereler için bir pazarlık aracı olarak kullanmak istediğini iddia ediyor.
Ukrayna'nın istihbarat şefi General Kyrylo Budanov Putin'in saldırıları ile Ukrayna'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki mevcut bölünmeye benzer bir durum yaratmaya çalıştığını söylemişti.
Ukrayna ordusu, Rus donanmasına ilk büyük darbeyi Mart ayı ortasında Azak Denizi kıyısındaki Berdyansk limanında bir Rus savaş gemisini vurarak indirmişti. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın büyük çıkarma gemisi Orsk'un sulara gömüldüğünü açıklamış ancak daha sonra batırılan geminin Rusya'nın büyük savaş gemilerinden Saratov olduğu aktarılmıştı. Orsk patlamalarda ağır hasar alırken, Caesar Kunikov ve Novocherkassk gibi çıkarma gemileri de hasar görmüştü.
İLK ANDA YÜZLERCE KİŞİ ÖLDÜ, ABD UÇAĞI 'MENZİLDEYDİ'
Mart ayındaki ilk saldırıdan sonra Ukraynalılar bu kez Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndaki en büyük gemisi Moskva'yı (Moskova) hedef aldı. Ukrayna ordusu, Karadeniz Filosu'nun kalbi Moskva'nın iki Neptün seyir füzesiyle vurulduğunu duyurdu. Rus Karadeniz filosunun amiral gemisi en az bir Ukraynalı Neptün gemisavar füzesi tarafından vurulduğu anda yüzlerce denizcinin öldüğü düşünülüyor.
Geminin batması, Odesa'ya denizden çıkartma yapma olasılığını önemli ölçüde azalttı ve Rusya'nın Karadeniz'deki yeteneklerine darbe indirdi. Yaklaşık 430 milyon dolara mal olan P8, ABD cephaneliğindeki en gelişmiş denizaltı avcılık ve savaş gemisi takip uçağı. Düşman gemilerini tespit etmek için su üzerine şamandıra bırakabilen uçak, gelişmiş APY-10 radarına sahip.
Uzmanlar bir P8'in 350 kilometreden daha uzak bir mesafede 10 bin metrekarelik radar alanını haritalayabileceğini tahmin ediyordu, bu da Moskva'nın battığı sıralarda menzil içinde olduğu anlamına geliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, TSİ 15:12’de, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden, Sarmat adlı kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma testini gerçekleştirdi. Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki hedefe ateşlenen balistik füzenin fırlatma emrini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin verdi.
Putin video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda balistik füzeyle ilgili, “Sarmat kıtalararası balistik füzesinin başarıyla fırlatılmasından dolayı sizi tebrik ediyorum. Bu Rus ordusunun gelişiminde önemli bir olaydır. Bu füze en yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip ve tüm modern füzesavar savunma araçlarının üstesinden gelebiliyor. Dünyada benzerleri yok ve uzun bir süre olmayacak.
Bu gerçekten eşsiz silah ve silahlı kuvvetlerimizin muharebe potansiyelini güçlendirecek. Rusya’nın dış tehditlere karşı güvenliğini temin edecek ve bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek” dedi.
Füze testi ile ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı ise, füzenin Kamçatka Adası’ndaki Kura Eğitim Sahası’nda belirlenen hedefin tam isabet ile vurduğunu aktararak, "Sarmat, ülkemizin stratejik nükleer kuvvetlerinin savaş gücünü önemli ölçüde artıracak, dünyadaki en uzun menzilli hedefleri imha eden en güçlü füzedir” dedi.
Sarmat balistik füzesinin, Rusya’ya ait 1988 yılında geliştirilen Voyevoda balistik füzesinin yerini alacağı belirtilirken, Sarmat balistik füzesinin kuzey ve güney kutup hedeflerini aşabildiği ve 11 ile 18 bin kilometre menzili olduğu tahmin ediliyor.Öte yandan füze başlığındaki 'Z' harfi dikkat çekti.