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    EkonomiUcuz sıfır araçlar! Araba fiyatları değişti! En ucuz ve en çok satılan otomobiller belli oldu, işte yeni fiyat listesi...
    HaberlerEkonomi Haberleri Ucuz sıfır araçlar! Araba fiyatları değişti! En ucuz ve en çok satılan otomobiller belli oldu, işte yeni fiyat listesi...
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    Ucuz sıfır araçlar! Araba fiyatları değişti! En ucuz ve en çok satılan otomobiller belli oldu, işte yeni fiyat listesi...

    Araba almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Otomobil fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması. Nisan ayında otomobil fiyat listeleri güncellendi. Fiyatı en uygun olan ve en çok satılan araçlar belli oldu. İşte Nisan ayında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

    • 08 Nisan 2022 - 00:19 • Son Güncelleme:
    • 08 Nisan 2022 - 00:19 • Son Güncelleme:
    1Ucuz sıfır araçlar Araba fiyatları değişti En ucuz ve en çok satılan otomobiller belli oldu, işte yeni fiyat listesi...

    Araba fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Nisan ayında fiyat listeleri güncellendi. Markalar tek tek duyurdu. İşte güncel fiyatlı en ucuz otomobiller...

    2Ucuz sıfır araçlar Araba fiyatları değişti En ucuz ve en çok satılan otomobiller belli oldu, işte yeni fiyat listesi...

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 oranında azalarak 152.050 adet olarak gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde 198.660 adet satış gerçekleşmişti.

    3Ucuz sıfır araçlar Araba fiyatları değişti En ucuz ve en çok satılan otomobiller belli oldu, işte yeni fiyat listesi...

    Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 25,3 oranında azalarak 116.834 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 16,5 azalarak 35.216 adede ulaştı.

    4Ucuz sıfır araçlar Araba fiyatları değişti En ucuz ve en çok satılan otomobiller belli oldu, işte yeni fiyat listesi...

    İşte marka marka güncel fiyatlar...

    5VOLKSWAGEN

    VOLKSWAGEN

    Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

    Liste fiyatı 393.500 TL

    Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

    Fiyatı 443.500 TL

    Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL

    6VOLKSWAGEN

    VOLKSWAGEN

    Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

    Fiyatı: 475.100 TL

    7VOLKSWAGEN

    VOLKSWAGEN

    Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 2021 model

    Fiyat 447.500 TL

    8SEAT

    SEAT

    IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

    Liste fiyatı: 332.000 TL

    1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

    Liste fiyatı 459.000 TL

    9SEAT

    SEAT

    ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

    Fiyatı 499.000 TL

    10SKODA

    SKODA

    Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 384.900 TL

    1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 432.400 TL

    1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 469.900 TL

    11CİTROEN

    CİTROEN

    C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

    Fiyatı: 332.000 TL

    1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

    Fiyatı: 454.500 TL

    1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 465.000 TL

    12CİTROEN

    CİTROEN

    C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

    Fiyatı: 491.500 TL

    13CİTROEN

    CİTROEN

    C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

    Fiyatı: 460.000 TL

    14CITROEN

    CITROEN

    C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

    Fiyatı: 491.500 TL

    15DACİA

    DACİA

    Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

    Fiyatı 386.900 TL

    16DACİA

    DACİA

    SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

    Fiyatı 372.900 TL

    Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 434.000 TL

    17DACİA

    DACİA

    Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 394.900 TL

    Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 433.000 TL

    Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 454.900 TL

    Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 479.900 TL

    Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 476.900 TL

    Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 484.900 TL

    18FIAT

    FIAT

    EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

    Fiyatı: 299.900 TL

    1.4 Fire 95 HPEasy Plus Paketli Manuel Benzinli - 312.700 TL

    1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 427.900 TL

    1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 479.900 TL

    1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 326.900 TL

    1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 492.900 TL

    1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 374.900 TL

    1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 476.900 TL

    19FIAT

    FIAT

    EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

    Fiyatı: 321.900 TL

    1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 427.900 TL

    1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 499.900 TL

    1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 353.900 TL

    1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 456.900 TL

    20FIAT

    FIAT

    Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel

    Fiyatı: 449.900 TL

    21FIAT

    FIAT

    Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli

    Fiyatı: 353.900 TL

    1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 449.900 TL

    1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 375.900 TL

    1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 481.900 TL

    1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 400.900 TL

    1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 467.900 TL

    22FORD

    FORD

    2021 Model - - EcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / Benzin

    Fiyatı 443.100 TL

    23HONDA

    HONDA

    Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance

    Fiyatı: 427.200 TL

    City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive440.400 TL

    24HYUNDAİ

    HYUNDAİ

    Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel

    Fiyatı: 266.400 TL

    1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 297.200 TL

    1.2 MPI 84 PS 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 309.200 TL

    1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT - 323.500 TL

    25HYUNDAİ

    HYUNDAİ

    Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

    Liste fiyatı 319.000 TL

    1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 365.200 TL

    1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 375.050 TL

    1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 395.700 TL

    1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 433.300 TL

    1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 401.300 TL

    1.0 T-GDI 100 PS Style Plus Benzin DCT - 430.300 TL

    26HYUNDAİ

    HYUNDAİ

    2021 Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)

    Fiyatı 463.000 TL

    Kampanyalı: 436.633 TL

    1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 488.500 TL

    27HYUNDAİ

    HYUNDAİ

    Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel

    Fiyatı: 368.200 TL

    1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik - 397.500 TL

    1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 432.450 TL

    1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik - 443.700 TL

    1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 469.400 TL

    28KİA

    KİA

    RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool

    Fiyatı: 319.900 TL

    Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 382.900 TL

    Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 452.900 TL

    Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 479.900 TL

    29MITSUBISHI

    MITSUBISHI

    Space Star 1.2 INTENSE CVT

    Fiyatı - 327.250 TL

    30NİSSAN

    NİSSAN

    Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia

    Fiyatı: 392.700 TL

    1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Visia - 450.800 TL

    1.0 IG-T 92 PS X-Tronic CVT Tekna - 480.700TL

    31OPEL

    OPEL

    1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 379.900 TL

    1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 469.900 TL

    1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 489.900 TL

    32PEUGEOT

    PEUGEOT

    Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5

    Liste fiyatı 362.500 TL

    Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 460.000 TL

    Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 480.000 TL

    33RENAULT

    RENAULT

    Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

    Liste fiyatı 313.000 TL

    Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 361.000 TL

    Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 376.000 TL

    Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 390.000 TL

    Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 453.900 TL

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