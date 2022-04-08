Ucuz sıfır araçlar! Araba fiyatları değişti! En ucuz ve en çok satılan otomobiller belli oldu, işte yeni fiyat listesi...
Araba almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Otomobil fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması. Nisan ayında otomobil fiyat listeleri güncellendi. Fiyatı en uygun olan ve en çok satılan araçlar belli oldu. İşte Nisan ayında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
Araba fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Nisan ayında fiyat listeleri güncellendi. Markalar tek tek duyurdu. İşte güncel fiyatlı en ucuz otomobiller...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 oranında azalarak 152.050 adet olarak gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde 198.660 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 25,3 oranında azalarak 116.834 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 16,5 azalarak 35.216 adede ulaştı.
İşte marka marka güncel fiyatlar...
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Liste fiyatı 393.500 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı 443.500 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL
VOLKSWAGEN
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life
Fiyatı: 475.100 TL
VOLKSWAGEN
Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 2021 model
Fiyat 447.500 TL
SEAT
IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Liste fiyatı: 332.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 459.000 TL
SEAT
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Fiyatı 499.000 TL
SKODA
Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 384.900 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 432.400 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 469.900 TL
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 332.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
Fiyatı: 454.500 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 465.000 TL
CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı: 491.500 TL
CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı: 460.000 TL
CITROEN
C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 491.500 TL
DACİA
Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Fiyatı 386.900 TL
DACİA
SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
Fiyatı 372.900 TL
Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 434.000 TL
DACİA
Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 394.900 TL
Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 433.000 TL
Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 454.900 TL
Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 479.900 TL
Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 476.900 TL
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 484.900 TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 299.900 TL
1.4 Fire 95 HPEasy Plus Paketli Manuel Benzinli - 312.700 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 427.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 479.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 326.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 492.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 374.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 476.900 TL
FIAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 321.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 427.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 499.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 353.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 456.900 TL
FIAT
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 449.900 TL
FIAT
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 353.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 449.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 375.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 481.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 400.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 467.900 TL
FORD
2021 Model - - EcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / Benzin
Fiyatı 443.100 TL
HONDA
Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance
Fiyatı: 427.200 TL
City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive440.400 TL
HYUNDAİ
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel
Fiyatı: 266.400 TL
1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 297.200 TL
1.2 MPI 84 PS 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 309.200 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT - 323.500 TL
HYUNDAİ
Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 319.000 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 365.200 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 375.050 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 395.700 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 433.300 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 401.300 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Plus Benzin DCT - 430.300 TL
HYUNDAİ
2021 Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)
Fiyatı 463.000 TL
Kampanyalı: 436.633 TL
1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 488.500 TL
HYUNDAİ
Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel
Fiyatı: 368.200 TL
1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik - 397.500 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 432.450 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik - 443.700 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 469.400 TL
KİA
RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool
Fiyatı: 319.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 382.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 452.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 479.900 TL
MITSUBISHI
Space Star 1.2 INTENSE CVT
Fiyatı - 327.250 TL
NİSSAN
Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia
Fiyatı: 392.700 TL
1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Visia - 450.800 TL
1.0 IG-T 92 PS X-Tronic CVT Tekna - 480.700TL
OPEL
1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 379.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 469.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 489.900 TL
PEUGEOT
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5
Liste fiyatı 362.500 TL
Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 460.000 TL
Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 480.000 TL
RENAULT
Clio Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 313.000 TL
Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 361.000 TL
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 376.000 TL
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 390.000 TL
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 453.900 TL