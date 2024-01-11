Üç aylar ve Regaib kandili mesajları! Hoş geldin üç aylar sözleri ile resimli Regaip Kandili ve üç ayların başlangıcı mesajları bir arada

Hoş geldin üç aylar ile resimli ve resimsiz Regaip Kandili mesajları 11 Ocak Perşembe gününün Regaip Kandili olarak idrak edilmesi nedeniyle sorgulanıyor. Regaip Kandili mesajları 2024 yılının ilk kandili olmak özelliği nedeniyle heyecanla idrak edilirken, dua ve namaz ibadetlerine ek vatandaşlar sevdiklerini de unutmuyor. Onların Regaip Kandili’ni kutlamak için en güzel, anlamlı, kısa, yazılı ve resimli Regaip Kandili mesajı ve hayırlı kandiller sözleri arıyor. Kandili mesajları ve sözleri de Regaip Kandili vesilesiyle gündem oldu. İşte Üç ayların başlangıcı mesajları ile dualı, hadisli ayetli Regaip Kandili mesajları…