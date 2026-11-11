ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Recep, Şaban ve Ramazan ayı hangi tarihte? Üç Aylara kaç gün kaldı?
Üç Aylar ne zaman başlıyor, Recep ayı ve Regaib Kandili hangi tarihte? 2026 yılının sonuna yaklaşılırken Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç Aylar için geri sayım hızlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayımlarken “Üç Aylara kaç gün kaldı, Recep ayı ne zaman başlayacak, Regaib Kandili hangi gün, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?” sorularının yanıtları da belli oldu. 11 Kasım 2026 itibarıyla Üç Ayların başlamasına 29 gün kaldı. İşte 2026-2027 Diyanet Üç Aylar, Regaib Kandili ve Ramazan takvimi...
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Üç Aylar başlangıç tarihi, kasım ayıyla birlikte en çok merak edilen dini günler arasında yer almaya başladı. Müslümanlar için manevi açıdan önemli kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan dönem bu yıl aralık ayında başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Recep ayının ilk günü 10 Aralık 2026 Perşembe olacak. Böylece Üç Aylar da aynı tarihte başlayacak. Üç Ayların ilk kandili olan Regaib Kandili de 10 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecek.
Peki Üç Aylar ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı? Recep ayı hangi tarihte, Regaib Kandili ne zaman? Şaban ayı ne zaman başlayacak? 2027 Ramazan ayının ilk günü ve ilk oruç hangi tarihte? İşte merak edilen dini günler takvimi...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre 2026-2027 Üç Aylar dönemi 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.
Bu tarih hicri takvimde 1 Recep 1448 gününe denk geliyor. Recep ayının başlamasıyla birlikte Üç Aylar dönemi de başlamış olacak.
Üç Aylar sırasıyla;
Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor.
ÜÇ AYLARA KAÇ GÜN KALDI?
Bugün 11 Kasım 2026 Çarşamba.Üç Aylar ise 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.Buna göre 11 Kasım itibarıyla Üç Ayların başlamasına 29 gün kaldı.Geri sayım şöyle:Bugün: 11 Kasım 2026Üç Ayların başlangıcı: 10 Aralık 2026Kalan süre: 29 günİlk ay: Recepİlk kandil: Regaib Kandili
RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?
Üç Ayların ilki olan Recep ayı 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.
Recep, hicri takvimin yedinci ayı olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Recep, Şaban ve Ramazan aylarının halk arasında “Üç Aylar” olarak bilindiğini belirtiyor.
Recep ayının başlaması aynı zamanda Üç Ayların manevi atmosferinin de başlangıcı olacak.
REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?
2026 yılının Üç Aylar dönemindeki ilk kandili Regaib Kandili olacak.
Diyanet takvimine göre Regaib Kandili 10 Aralık 2026 Perşembe akşamı idrak edilecek. Böylece Recep ayının ilk günü ile Regaib Kandili aynı tarihe denk gelecek.
Regaib Kandili, 10 Aralık Perşembe'yi 11 Aralık Cuma'ya bağlayan gece idrak edilecek.
Diyanet kaynaklarında Regaib gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesi olarak ifade ediliyor.
ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Recep ayının ardından Üç Ayların ikinci ayı olan Şaban başlayacak.
2026-2027 dini günler takvimine göre Şaban ayının başlangıcı 9 Ocak 2027 Cumartesi olacak.
Şaban ayının tamamlanmasının ardından ise Müslümanların oruç ibadetini yerine getirdiği Ramazan ayına girilecek.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2027?
Üç Ayların sonuncusu olan Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
Buna göre ilk teravih namazı 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak, ilk sahura ise 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak.
2027 yılının ilk Ramazan orucu 8 Şubat Pazartesi günü tutulacak.
2026-2027 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
Diyanet takvimine göre Üç Ayların önemli başlangıç tarihleri şöyle:
Recep ayı ve Üç Ayların başlangıcı: 10 Aralık 2026 Perşembe
Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe akşamı
Şaban ayının başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi
Ramazan ayının başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
İlk oruç: 8 Şubat 2027 Pazartesi
Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma
Ramazan Bayramı'nın ilk günü: 9 Mart 2027 Salı
ÜÇ AYLAR NEDİR?
Üç Aylar, hicri takvimde art arda gelen Recep, Şaban ve Ramazan aylarına verilen isimdir.
Diyanet İşleri Başkanlığı, bu dönemin Müslümanlar açısından dini ve manevi hayatın yoğunlaştığı özel bir zaman dilimi olduğunu belirtiyor. Üç Aylar içerisinde Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleri de idrak ediliyor.
Üç Ayların başlamasıyla birlikte Ramazan ayı için de geri sayım hızlanacak. 10 Aralık'ta Recep ayıyla başlayacak dönem, Şaban ayının ardından 8 Şubat 2027'de Ramazan'ın başlamasıyla devam edecek.