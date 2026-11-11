ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Recep, Şaban ve Ramazan ayı hangi tarihte? Üç Aylara kaç gün kaldı?

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Üç Aylar başlangıç tarihi, kasım ayıyla birlikte en çok merak edilen dini günler arasında yer almaya başladı. Müslümanlar için manevi açıdan önemli kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan dönem bu yıl aralık ayında başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Recep ayının ilk günü 10 Aralık 2026 Perşembe olacak. Böylece Üç Aylar da aynı tarihte başlayacak. Üç Ayların ilk kandili olan Regaib Kandili de 10 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecek.



Peki Üç Aylar ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı? Recep ayı hangi tarihte, Regaib Kandili ne zaman? Şaban ayı ne zaman başlayacak? 2027 Ramazan ayının ilk günü ve ilk oruç hangi tarihte? İşte merak edilen dini günler takvimi...