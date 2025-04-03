Üç asırlık Tokat bileziği bir haftada gümüşten üretiliyor
Tokat'ta geleneksel yöntemlerle üretilen ve yaklaşık üç asırdır kadınların kollarını süsleyen Tokat bileziği, artık gümüşten de üretiliyor. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, bileziğin yapım aşamalarını ve işleme tekniklerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kuyumculuk atölyesinde gümüş işleme yöntemiyle üretime başladı. İlmek ilmek işlenerek bir haftada üretilen gümüş bilezikler, kadınların vazgeçilmez aksesuarı haline geldi.
TOKAT (İHA)
• 03 Nisan 2025 - 18:46 • Son Güncelleme:
TOKAT (İHA)
• 03 Nisan 2025 - 18:46 • Son Güncelleme: