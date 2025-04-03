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Üç asırlık Tokat bileziği bir haftada gümüşten üretiliyor

Tokat'ta geleneksel yöntemlerle üretilen ve yaklaşık üç asırdır kadınların kollarını süsleyen Tokat bileziği, artık gümüşten de üretiliyor. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, bileziğin yapım aşamalarını ve işleme tekniklerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kuyumculuk atölyesinde gümüş işleme yöntemiyle üretime başladı. İlmek ilmek işlenerek bir haftada üretilen gümüş bilezikler, kadınların vazgeçilmez aksesuarı haline geldi.

TOKAT (İHA)
• 03 Nisan 2025 - 18:46 • Son Güncelleme:
TOKAT (İHA)
• 03 Nisan 2025 - 18:46 • Son Güncelleme:
1Üç asırlık Tokat bileziği bir haftada gümüşten üretiliyor

Tokat'ta üç asırlık geleneksel bilezik, gümüşten üretilmeye başlandı.

2Bileziğin yapımı 1 hafta sürüyor

"Bileziğin yapımı 1 hafta sürüyor"

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nde 2 yıl önce başlatılan çalışmalar sonucu kuyumculuk atölyesinin kurulduğunu söyleyen kuyumculuk atölyesi öğretmeni Salih Tamar, "Yaklaşık 2 yıl önce kuyumculuk atölyemizde iki ustamızla birlikte Tokat bileziğinin üretimine başladık.

3Üç asırlık Tokat bileziği bir haftada gümüşten üretiliyor

Ustalarımıza bu özel bileziğin yapımını öğrettik ve geçmişten günümüze gelen bu tarihi eseri küçük dokunuşlarla revize ederek üretmeye devam ettik.

4Üç asırlık Tokat bileziği bir haftada gümüşten üretiliyor

Son dönemlerde gümüşe olan talep arttı. Tokat bileziğinde kullanılan işçilik tekniklerini gümüşe uygulayarak üretim yapıyoruz.

5Üç asırlık Tokat bileziği bir haftada gümüşten üretiliyor

Bu da büyük bir ilgiyle karşılandı. Bileziğin yapımı yaklaşık 1 hafta sürüyor. Tel örgüsü, kesimi ve kalem atması gibi aşamaların tamamlanması bu süreyi gerektiriyor.

6Üç asırlık Tokat bileziği bir haftada gümüşten üretiliyor

Amacımız, bu sanatı ve mesleği gelecek nesillere aktarmak" dedi.

7Tokat bileziğini yapan sayılı kişilerden biri oldum

"Tokat bileziğini yapan sayılı kişilerden biri oldum"

Tokat bileziği ustası Şirin Sapmaz, "Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nde gümüş işçiliği ile başladım. Ustam Nurettin'i saygıyla anıyorum. Kendisi bize Tokat bileziğinin gümüş işçiliğini öğretti.

8Üç asırlık Tokat bileziği bir haftada gümüşten üretiliyor

Bu mesleği kadınlar olarak öğrenmek bizim için büyük bir ayrıcalık oldu. Tokat'ta bu bileziği yapan sayılı kişilerden biri olmak gurur verici.

9Üç asırlık Tokat bileziği bir haftada gümüşten üretiliyor

Kuyumculuk, geleneksel olarak erkeklerin yaptığı bir meslek olarak biliniyordu ancak artık kadınlar da bu alanda yer alıyor. Oldukça sabır gerektiren bir iş, ancak kadınlara çok uygun olduğunu düşünüyorum.

10Üç asırlık Tokat bileziği bir haftada gümüşten üretiliyor

Çünkü sabır ve emek isteyen bir süreç. Ürettiğiniz bileziği bileğinize takmak ve bunun Tokat bileziği olması büyük bir mutluluk. Zor ama sonunda ortaya çıkan eser tüm emeğe değer" şeklinde konuştu.

11Üç asırlık Tokat bileziği bir haftada gümüşten üretiliyor

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, bileziğin geleneksel üretim tekniklerini koruyarak yeni ustalar yetiştirmeyi ve mesleği gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

12Üç asırlık Tokat bileziği bir haftada gümüşten üretiliyor