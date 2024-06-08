TYT Sosyal Bilimler soru ve cevapları 2024 PDF: YKS TYT Sosyal Bilimler soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?





TYT SOSYAL BİLİMLER SORU VE CEVAPLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?



2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları her yıl ÖSYM'nin duyurular ekranından paylaşılıyor. Soruların yayın hakkı yalnızca ÖSYM'ye ait oluyor.



Soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık oluyor. Sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görebiliyor.



2024 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.