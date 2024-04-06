Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem TV yayın akışı: Yerli ve yabancı sinema filmleri bugün TV'de! İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Now TV tv yayın akışı listesi
Haberler Gündem Haberleri TV yayın akışı: Yerli ve yabancı sinema filmleri bugün TV'de! İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Now TV tv yayın akışı listesi

TV yayın akışı: Yerli ve yabancı sinema filmleri bugün TV'de! İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Now TV tv yayın akışı listesi

Cumartesi günü birbirinden farklı kanallarda diziler ve filmler yayınlanıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan sinema filmleri heyecan dolu olacak. Hazırladığımız TV yayın akışı rehberi ile bugün tv'de neler var sorusuna yanıt verdik. İşte en çok izlenen kanalların 6 Nisan 2024 TV yayın akışları…

• 06 Nisan 2024 - 14:36 • Son Güncelleme:
• 06 Nisan 2024 - 14:36 • Son Güncelleme:
1 TV yayın akışı: Yerli ve yabancı sinema filmleri bugün TVde İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Now TV tv yayın akışı listesi



6 NİSAN 2024 CUMARTESİ EKRANA GELECEK OLAN PROGRAMLAR

Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan dizi ve filmler belli oldu. Now TV'de Korkma Ben Yanındayım, Show TV’deGüldür Güldür Show, Kanal D’de saat 00.15'te Çember: Ölüm Bizi Ayırına Kadar (Yerli Sinema) yayınlanacak.

2 TV yayın akışı: Yerli ve yabancı sinema filmleri bugün TVde İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Now TV tv yayın akışı listesi

TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 6 NİSAN 2024 STAR TV YAYIN AKIŞI 14:00 Ömer 16:00 Yerli Dizi Tekrarı 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema) 23:50 Yerli Dizi Tekrarı 02:30 Aramızda Kalsın TV8 YAYIN AKIŞI

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

02:30 Gazete Magazin

05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gırgıriye'de Şenlik Var (Yerli Sinema)

15:30 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Çember: Ölüm Bizi Ayırına Kadar (Yerli Sinema)

3 TV yayın akışı: Yerli ve yabancı sinema filmleri bugün TVde İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Now TV tv yayın akışı listesi



SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)

15:15 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

12:30 Kardeşlerim

16:40 Baba Parası (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kardeşlerim

00:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi

4 TV yayın akışı: Yerli ve yabancı sinema filmleri bugün TVde İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Now TV tv yayın akışı listesi



NOW TV YAYIN AKIŞI

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:00 Korkma Ben Yanındayım

14:30 Şahane Hayatım

15:45 Kzıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Korkma Ben Yanındayım

23:30 Kirli Sepeti