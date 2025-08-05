Tuz üzerinde festival Çankırı'da başladı! 15-17 Ağustos bekleniyor

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"Aynı zamanda dayanışma, mücadele, centilmenlik gibi değerlerimizi de sergileme fırsatıdır. Burada kazanmak kadar paylaşmak ve birlikte eğlenmek çok önemlidir. Tuzda spor ile farkımızı ortaya koyduk; sadece tuzun değil, sporun da başkenti olduğumuzu gösterdik. Tüm çabamız, Çankırı'yı hak ettiği noktalara taşıyabilmek içindir."