Türkiye'nin Toskana’sı çöp deposu oldu: Endemik türler ve zeytinlikler tehlikede! EKODOSD'dan Yaylaköy için acil çağrı

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Latmos (Beşparmak) Dağları'nda önemli arkeolojik keşifler yapan Alman arkeolog Dr. Anneliese Peschlow'un 2010 yılında Kuşadası'na geldiğinde Yaylaköy'ün doğal güzelliklerinden etkilendiğini hatırlatan Sürücü, bölgenin Akdeniz servileri, makilikleri, zeytin bahçeleri ve Kuşadası Körfezi'ne uzanan manzarasıyla İtalya'daki Toskana'ya benzetildiğini aktardı. Tülüşah gibi endemik ve nadir bitki türlerine ev sahipliği yapan bölgenin zengin doğal yapısının da atık dökümü nedeniyle tehdit altında olduğunu belirten Sürücü, çöplerin doğal bitki örtüsüne ve yaban hayatına zarar verdiğini ifade etti.



"Burası atık depolama alanı değil"br>

Kuşadası'nda doğal alanların bir yandan yapılaşma, diğer yandan kontrolsüz atık dökümü tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirten Sürücü; "Burası bir çöp veya atık depolama alanı değil, doğal bir yaşam alanıdır. Buna rağmen isteyen herkes kamyonuyla, traktörüyle her türlü atığı buraya getirip dökebiliyor. Doğa, geri dönüşü son derece güç, hatta bazı durumlarda imkansız olan tahribatlarla karşı karşıya bırakılıyor. Dere yatakları atık dökülerek kapatılamaz, suyun doğal akışını engelleyen veya daraltan dolgu ve uygulamalara ilgili mevzuat çerçevesinde müdahale edilmelidir. Dere yataklarına atık dökenler hakkında yürürlükteki mevzuat kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanmalı, dökülen atıkların kaldırılması ve alanın eski haline getirilmesine ilişkin masraflar sorumlulara yükletilmelidir. Sorumlu kamu kurumları da bir an önce harekete geçmelidir" dedi.br>

