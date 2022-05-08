Türkiye'nin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu! Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılına ilişkin nüfus sayısını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu oldu. Doğu illerinde artış görünürken Batı tarafında ise nüfus azalmaları göze çarptı. İstanbul'da 20 yıl sonra ilk kez yaşanan nüfus düşüşü ise şaşırttı.İŞTE İL İL GÜNCEL NÜFUS RAKAMLARI VE GEÇEN YILA GÖRE ORANLARI;