Türkiye'nin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu! Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
Türkiye'nin il olamaya en yakın ilçesi belli oldu. Türkiye'nin en çok nüfuslu ilçeleri tek tek açıklandı. Son rakamlara göre ilçede 400 bin kişi yaşıyor. Gelecek yıllarda Son yayınlanan rakamlara göre bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...
Türkiye'nin il olmaya en yakın ilçeleri açıklandı. Son rakamlara göre o ilçelerin nüfus sayıları herkesi şaşırttı. İşte Türkiye'de yeni il olamaya aday ilçeler...
Midyat, Mardin
Nüfus: 118.625 kişi
Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 119.194 kişi
Kahta, Adıyaman
Nüfus: 127.534 kişi
Polatlı, Ankara
Nüfus: 127.526 kişi
Ünye, Ordu
Nüfus: 130.692 kişi
Ergani, Diyarbakır
Nüfus: 135.514 kişi
Kozan, Adana
Nüfus: 132.320 kişi
Elbistan, Kahramanmaraş
Nüfus: 141.977 kişi
Ereğli, Konya
Nüfus: 149.333 kişi
Lüleburgaz, Kırklareli
Nüfus: 153.027 kişi
Cizre, Şırnak
Nüfus: 155.182 kişi
Nazilli, Aydın
Nüfus: 160.581 kişi
Edremit, Balıkesir
Nüfus: 161.145 kişi.
Bandırma, Balıkesir
Nüfus: 161.894 kişi
Fethiye, Muğla
Nüfus: 170.379 kişi
Erciş, Van
Nüfus: 173.606 kişi
Ereğli, Zonguldak
Nüfus: 175.726 kişi
Akhisar, Manisa
Nüfus: 176.000 kişi
Manavgat, Antalya
Nüfus: 245.740 kişi
Siverek, Şanlıurfa
Nüfus: 266.971 kişi
Çorlu, Tekirdağ
Nüfus: 284.907 kişi
İnegöl, Bursa
Nüfus: 286.848 kişi
Tarsus, Mersin
Nüfus: 347.314 kişi
Alanya, Antalya
Nüfus: 350.636 kişi
Gebze, Kocaeli
Nüfus: 399.558 kişi
Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılına ilişkin nüfus sayısını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu oldu. Doğu illerinde artış görünürken Batı tarafında ise nüfus azalmaları göze çarptı. İstanbul'da 20 yıl sonra ilk kez yaşanan nüfus düşüşü ise şaşırttı.İŞTE İL İL GÜNCEL NÜFUS RAKAMLARI VE GEÇEN YILA GÖRE ORANLARI;
Edirne 2020 nüfusu
407 bin 763 kişi.Geçen yıla göre;6 bin 140 kişi azaldı.
Kırklareli 2020 nüfusu
361 bin 737 kişi.Geçen yıla göre;99 kişi azaldı.
Çanakkale 2020 nüfusu
541 bin 548 kişi.Geçen yıla göre;609 kişi azaldı.
Karabük 2020 nüfusu
243 bin 614 kişi.Geçen yıla göre;4 bin 844 kişi azaldı.
Kastamonu 2020 nüfusu
376 bin 377 kişi.Geçen yıla göre;3 bin 28 kişi azaldı.
Balıkesir 2020 nüfusu
1 milyon 240 bin 285 kişi.Geçen yıla göre;11 bin 665 kişi arttı.
Artvin 2020 nüfusu
169 bin 501 kişi.Geçen yıla göre;Bin 374 kişi azaldı.
Sinop 2020 nüfusu
216 bin 460 kişi.Geçen yıla göre;Bin 783 kişi azaldı.
Bartın 2020 nüfusu
198 bin 979 kişi.Geçen yıla göre;730 kişi arttı.
Eskişehir 2020 nüfusu
888 bin 828 kişi.Geçen yıla göre;Bin 353 kişi arttı.
Giresun 2020 nüfusu
448 bin 721 kişi.Geçen yıla göre;321 kişi arttı.
Bolu 2020 nüfusu
314 bin 802 kişi.Geçen yıla göre;Bin 324 kişi azaldı.
Burdur 2020 nüfusu
267 bin 092 kişi.Geçen yıla göre;3 bin 704 kişi azaldı.
Kütahya 2020 nüfusu
576 bin 688 kişi.Geçen yıla göre;2 bin 569 kişi azaldı.
Muğla 2020 nüfusu
1 milyon 773 bin kişi.Geçen yıla göre;17 bin 631 kişi arttı.
Çankırı 2020 nüfusu
192 bin 428 kişi.Geçen yıla göre;3 bin 361 kişi azaldı.
Bilecik 2020 nüfusu
218 bin 717 kişi.Geçen yıla göre;710 kişi azaldı.
İzmir 2020 nüfusu
4 milyon 394 bin 694 kişi.Geçen yıla göre;27 bin 443 kişi arttı.
Zonguldak 2020 nüfusu
591 bin 204 kişi.Geçen yıla göre;4 bin 849 kişi azaldı.
Aydın 2020 nüfusu
1 milyon 119 bin 084 kişiGeçen yıla göre;8 bin 112 kişi arttı.
Isparta 2020 nüfusu
440 bin 304 kişiGeçen yıla göre;4 bin 610 kişi azaldı.
Uşak 2020 nüfusu
369 bin 433 kişi.Geçen yıla göre;Bin 76 kişi azaldı.
Rize 2020 nüfusu
344 bin 359 kişi.Geçen yıla göre;Bin 147 kişi arttı.
Amasya 2020 nüfusu
335 bin 494 kişi.Geçen yıla göre;2 bin 306 kişi azaldı.
Yalova 2020 nüfusu
276 bin 050 kişi.Geçen yıla göre;5 bin 74 kişi arttı.
Kırıkkale 2020 nüfusu
278 bin 703 kişi.Geçen yıla göre;4 bin 314 kişi azaldı.
Gümüşhane 2020 nüfusu
141 bin 702 kişi.Geçen yıla göre;22 bin 819 kişi azaldı.
Trabzon 2020 nüfusu
811 bin 901 kişi.Geçen yıla göre;2 bin 927 kişi arttı.
Kırşehir 2020 nüfusu
243 bin 042 kişiGeçen yıla göre;104 kişi arttı.