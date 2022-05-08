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    YaşamTürkiye'nin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu! Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    HaberlerYaşam Haberleri Türkiye'nin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu! Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
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    Türkiye'nin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu! Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...

    Türkiye'nin il olamaya en yakın ilçesi belli oldu. Türkiye'nin en çok nüfuslu ilçeleri tek tek açıklandı. Son rakamlara göre ilçede 400 bin kişi yaşıyor. Gelecek yıllarda Son yayınlanan rakamlara göre bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...

    • 08 Mayıs 2022 - 10:42 • Son Güncelleme:
    • 08 Mayıs 2022 - 10:42 • Son Güncelleme:
    1Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...

    Türkiye'nin il olmaya en yakın ilçeleri açıklandı. Son rakamlara göre o ilçelerin nüfus sayıları herkesi şaşırttı. İşte Türkiye'de yeni il olamaya aday ilçeler...

    2Midyat, Mardin

    Midyat, Mardin

    Nüfus: 118.625 kişi

    3Yüksekova, Hakkari

    Yüksekova, Hakkari

    Nüfus: 119.194 kişi

    4Kahta, Adıyaman

    Kahta, Adıyaman

    Nüfus: 127.534 kişi

    5Polatlı, Ankara

    Polatlı, Ankara

    Nüfus: 127.526 kişi

    6Ünye, Ordu

    Ünye, Ordu

    Nüfus: 130.692 kişi

    7Ergani, Diyarbakır

    Ergani, Diyarbakır

    Nüfus: 135.514 kişi

    8Kozan, Adana

    Kozan, Adana

    Nüfus: 132.320 kişi

    9Elbistan, Kahramanmaraş

    Elbistan, Kahramanmaraş

    Nüfus: 141.977 kişi

    10Ereğli, Konya

    Ereğli, Konya

    Nüfus: 149.333 kişi

    11Lüleburgaz, Kırklareli

    Lüleburgaz, Kırklareli

    Nüfus: 153.027 kişi

    12Cizre, Şırnak

    Cizre, Şırnak

    Nüfus: 155.182 kişi

    13Nazilli, Aydın

    Nazilli, Aydın

    Nüfus: 160.581 kişi

    14Edremit, Balıkesir

    Edremit, Balıkesir

    Nüfus: 161.145 kişi.

    15Bandırma, Balıkesir

    Bandırma, Balıkesir

    Nüfus: 161.894 kişi

    16Fethiye, Muğla

    Fethiye, Muğla

    Nüfus: 170.379 kişi

    17Erciş, Van

    Erciş, Van

    Nüfus: 173.606 kişi

    18Ereğli, Zonguldak

    Ereğli, Zonguldak

    Nüfus: 175.726 kişi

    19Akhisar, Manisa

    Akhisar, Manisa

    Nüfus: 176.000 kişi

    20Manavgat, Antalya

    Manavgat, Antalya

    Nüfus: 245.740 kişi

    21Siverek, Şanlıurfa

    Siverek, Şanlıurfa

    Nüfus: 266.971 kişi

    22Çorlu, Tekirdağ

    Çorlu, Tekirdağ

    Nüfus: 284.907 kişi

    23İnegöl, Bursa

    İnegöl, Bursa

    Nüfus: 286.848 kişi

    24Tarsus, Mersin

    Tarsus, Mersin

    Nüfus: 347.314 kişi

    25Alanya, Antalya

    Alanya, Antalya

    Nüfus: 350.636 kişi

    26Gebze, Kocaeli

    Gebze, Kocaeli

    Nüfus: 399.558 kişi

    27Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...

    Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılına ilişkin nüfus sayısını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu oldu. Doğu illerinde artış görünürken Batı tarafında ise nüfus azalmaları göze çarptı. İstanbul'da 20 yıl sonra ilk kez yaşanan nüfus düşüşü ise şaşırttı.İŞTE İL İL GÜNCEL NÜFUS RAKAMLARI VE GEÇEN YILA GÖRE ORANLARI;

    28Edirne 2020 nüfusu

    Edirne 2020 nüfusu

    407 bin 763 kişi.Geçen yıla göre;6 bin 140 kişi azaldı.

    29Kırklareli 2020 nüfusu

    Kırklareli 2020 nüfusu

    361 bin 737 kişi.Geçen yıla göre;99 kişi azaldı.

    30Çanakkale 2020 nüfusu

    Çanakkale 2020 nüfusu

    541 bin 548 kişi.Geçen yıla göre;609 kişi azaldı.

    31Karabük 2020 nüfusu

    Karabük 2020 nüfusu

    243 bin 614 kişi.Geçen yıla göre;4 bin 844 kişi azaldı.

    32Kastamonu 2020 nüfusu

    Kastamonu 2020 nüfusu

    376 bin 377 kişi.Geçen yıla göre;3 bin 28 kişi azaldı.

    33Balıkesir 2020 nüfusu

    Balıkesir 2020 nüfusu

    1 milyon 240 bin 285 kişi.Geçen yıla göre;11 bin 665 kişi arttı.

    34Artvin 2020 nüfusu

    Artvin 2020 nüfusu

    169 bin 501 kişi.Geçen yıla göre;Bin 374 kişi azaldı.

    35Sinop 2020 nüfusu

    Sinop 2020 nüfusu

    216 bin 460 kişi.Geçen yıla göre;Bin 783 kişi azaldı.

    36Bartın 2020 nüfusu

    Bartın 2020 nüfusu

    198 bin 979 kişi.Geçen yıla göre;730 kişi arttı.

    37Eskişehir 2020 nüfusu

    Eskişehir 2020 nüfusu

    888 bin 828 kişi.Geçen yıla göre;Bin 353 kişi arttı.

    38Giresun 2020 nüfusu

    Giresun 2020 nüfusu

    448 bin 721 kişi.Geçen yıla göre;321 kişi arttı.

    39Bolu 2020 nüfusu

    Bolu 2020 nüfusu

    314 bin 802 kişi.Geçen yıla göre;Bin 324 kişi azaldı.

    40Burdur 2020 nüfusu

    Burdur 2020 nüfusu

    267 bin 092 kişi.Geçen yıla göre;3 bin 704 kişi azaldı.

    41Kütahya 2020 nüfusu

    Kütahya 2020 nüfusu

    576 bin 688 kişi.Geçen yıla göre;2 bin 569 kişi azaldı.

    42Muğla 2020 nüfusu

    Muğla 2020 nüfusu

    1 milyon 773 bin kişi.Geçen yıla göre;17 bin 631 kişi arttı.

    43Çankırı 2020 nüfusu

    Çankırı 2020 nüfusu

    192 bin 428 kişi.Geçen yıla göre;3 bin 361 kişi azaldı.

    44Bilecik 2020 nüfusu

    Bilecik 2020 nüfusu

    218 bin 717 kişi.Geçen yıla göre;710 kişi azaldı.

    45İzmir 2020 nüfusu

    İzmir 2020 nüfusu

    4 milyon 394 bin 694 kişi.Geçen yıla göre;27 bin 443 kişi arttı.

    46Zonguldak 2020 nüfusu

    Zonguldak 2020 nüfusu

    591 bin 204 kişi.Geçen yıla göre;4 bin 849 kişi azaldı.

    47Aydın 2020 nüfusu

    Aydın 2020 nüfusu

    1 milyon 119 bin 084 kişiGeçen yıla göre;8 bin 112 kişi arttı.

    48Isparta 2020 nüfusu

    Isparta 2020 nüfusu

    440 bin 304 kişiGeçen yıla göre;4 bin 610 kişi azaldı.

    49Uşak 2020 nüfusu

    Uşak 2020 nüfusu

    369 bin 433 kişi.Geçen yıla göre;Bin 76 kişi azaldı.

    50Rize 2020 nüfusu

    Rize 2020 nüfusu

    344 bin 359 kişi.Geçen yıla göre;Bin 147 kişi arttı.

    51Amasya 2020 nüfusu

    Amasya 2020 nüfusu

    335 bin 494 kişi.Geçen yıla göre;2 bin 306 kişi azaldı.

    52Yalova 2020 nüfusu

    Yalova 2020 nüfusu

    276 bin 050 kişi.Geçen yıla göre;5 bin 74 kişi arttı.

    53Kırıkkale 2020 nüfusu

    Kırıkkale 2020 nüfusu

    278 bin 703 kişi.Geçen yıla göre;4 bin 314 kişi azaldı.

    54Gümüşhane 2020 nüfusu

    Gümüşhane 2020 nüfusu

    141 bin 702 kişi.Geçen yıla göre;22 bin 819 kişi azaldı.

    55Trabzon 2020 nüfusu

    Trabzon 2020 nüfusu

    811 bin 901 kişi.Geçen yıla göre;2 bin 927 kişi arttı.

    56Kırşehir 2020 nüfusu

    Kırşehir 2020 nüfusu

    243 bin 042 kişiGeçen yıla göre;104 kişi arttı.

    57Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    58Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    59Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    60Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    61Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    62Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    63Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    64Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    65Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    66Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    67Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    68Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    69Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    70Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    71Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    72Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    73Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    74Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    75Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    76Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    77Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    78Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    79Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    80Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    81Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    82Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    83Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    84Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    85Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    86Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    87Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    88Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    89Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    90Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    91Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    92Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    93Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    94Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    95Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    96Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    97Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    98Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    99Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    100Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    101Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    102Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    103Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    104Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    105Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    106Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    107Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...
    108Türkiyenin il olmaya en yakın ilçeleri belli oldu Şaşırtan sonuç 400 bin kişi...

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