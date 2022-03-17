• 17 Mart 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
Türkiye'nin gözü tarihi maçta! Acun Ilıcalı’dan Survivor'da Galatasaray-Barcelona maçı sürprizi...
Galatasaray tarihi maçta Barcelona ile karşılaşıyor. Galatasaray taraftarlarının maçı açık kanalda vermesini istediği Acun Ilıcalı, Survivor programında Galatasaray-Barcelona maçına dair açıklama yaptı. Ilıcalı, sürprizi programda boy gösteren yarışmacılarla paylaştı.
• 17 Mart 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Barcelona ile 0-0’ın rövanşına çıkacak olan Galatasaray için tüm Türkiye ekrana kitlenecek.
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Ülke puanı için de kritik öneme sahip karşılaşma Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu internet üzerinden yayın yapan Exxen’den yayınlanacak.
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