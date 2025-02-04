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Gündem'Türkiye'nin en temiz köyü Tatlıpınar' Amasya'nın bu köyünde kimse yere çöp atmıyor, geri dönüşüm kutuları kullanılıyor
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'Türkiye'nin en temiz köyü Tatlıpınar' Amasya'nın bu köyünde kimse yere çöp atmıyor, geri dönüşüm kutuları kullanılıyor

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Tatlıpınar köyünde bütün evlere ve sokak girişlerine konular geri dönüşüm kutuları sayesinde atıklar çöple karıştırılmadan toplanıyor. Yerlere, arazilere kimsenin çöp atmadığı köyde vatandaşlar "Türkiye'nin en temiz köyü Tatlıpınar" sözleriyle sıfır atık uygulamasında rakip tanımıyor. Tatlıpınarlılar örnek hikayelerini ‘Bu köy, başka köy' notuyla paylaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u köylerine davet etti.

İHA
• 04 Şubat 2025 - 09:15 • Son Güncelleme:
İHA
• 04 Şubat 2025 - 09:15 • Son Güncelleme:
1Türkiyenin en temiz köyü Tatlıpınar Amasyanın bu köyünde kimse yere çöp atmıyor, geri dönüşüm kutuları kullanılıyor

140 haneli ve 500 nüfuslu köyde 1,5 yıl öncesine kadar haftada bir kez alınan çöp bidonları 2 gün bile geçmeden dolmaya başlayınca durumdan rahatsız olan muhtar ile heyeti çare aramaya başladı.

2Türkiyenin en temiz köyü Tatlıpınar Amasyanın bu köyünde kimse yere çöp atmıyor, geri dönüşüm kutuları kullanılıyor

Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileriyle temasa geçilmesi sonrasında önce sürdürülebilir çevre anlayışı konusunda köylülere eğitimler verildi.

3Türkiyenin en temiz köyü Tatlıpınar Amasyanın bu köyünde kimse yere çöp atmıyor, geri dönüşüm kutuları kullanılıyor

Evlere atık kutuları, sokak girişlerine de konteynerler dağıtıldı. Atık piller ise köydeki 2 bakkalın girişine takılan atık pil kutusunda toplanmaya başlandı.

4Türkiyenin en temiz köyü Tatlıpınar Amasyanın bu köyünde kimse yere çöp atmıyor, geri dönüşüm kutuları kullanılıyor

Muhteşem bir dönüşüme imza atan köy, süreci takip eden Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün verdiği sertifikayla sıfır atık uygulamalarına örnek gösterildi.

5BAKAN KURUMU KÖYLERİNE DAVET ETTİLER

BAKAN KURUM'U KÖYLERİNE DAVET ETTİLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 ay önce köyle ilgili görüntüleri "Bu köy başka köy. Muhtarımız talep etti, ekiplerimiz Amasya'nın Tatlıpınar köyüne gitti.

6Türkiyenin en temiz köyü Tatlıpınar Amasyanın bu köyünde kimse yere çöp atmıyor, geri dönüşüm kutuları kullanılıyor

Köy sakinlerini sıfır atık konusunda bilinçlendirdi ve ortaya herkese örnek olabilecek bir sonuç çıktı" değerlendirmesiyle sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

7Türkiyenin en temiz köyü Tatlıpınar Amasyanın bu köyünde kimse yere çöp atmıyor, geri dönüşüm kutuları kullanılıyor

Tertemiz hale gelen köydeki dönüşümü devletin ve halkın desteğiyle sağladıklarını belirten köy muhtarı Cemal Onat, Bakan Kurum'u köyüne davet etti.

8Türkiyenin en temiz köyü Tatlıpınar Amasyanın bu köyünde kimse yere çöp atmıyor, geri dönüşüm kutuları kullanılıyor

Köyün en yaşlılarından 80 yaşındaki Hüseyin Şentürk, "Temizlik imandan gelir. Biz sıfır atık uygulamasına çok sıcak baktık. Diğer köylerde de aynısının olmasını isterim. Köylülerimiz uygulamayı sahiplenince her tarafı tertemiz oldu" dedi.

9Türkiyenin en temiz köyü Tatlıpınar Amasyanın bu köyünde kimse yere çöp atmıyor, geri dönüşüm kutuları kullanılıyor

Köy sakinlerinden Zülbiye Atamtürk de evsel atıklarla geri dönüşebilen malzemeleri ayrı ayrı biriktirdiklerini anlatırken, Meryem Onat ise "En temiz köy bizim köyümüz Tatlıpınar" diye konuştu.