'Türkiye'nin en temiz köyü Tatlıpınar' Amasya'nın bu köyünde kimse yere çöp atmıyor, geri dönüşüm kutuları kullanılıyor
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Tatlıpınar köyünde bütün evlere ve sokak girişlerine konular geri dönüşüm kutuları sayesinde atıklar çöple karıştırılmadan toplanıyor. Yerlere, arazilere kimsenin çöp atmadığı köyde vatandaşlar "Türkiye'nin en temiz köyü Tatlıpınar" sözleriyle sıfır atık uygulamasında rakip tanımıyor. Tatlıpınarlılar örnek hikayelerini ‘Bu köy, başka köy' notuyla paylaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u köylerine davet etti.
İHA
• 04 Şubat 2025 - 09:15 • Son Güncelleme:
İHA
• 04 Şubat 2025 - 09:15 • Son Güncelleme: