Türkiye'de üretiminde ilk sırada! Nevşehir'de çerezlik kabak çekirdeği hasadı yapıldı

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Gizligider, üretimin sürdürülmesi ve üründen elde edilen katma değerin artırılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de kentin sahip olduğu toprak özellikleri, iklimi ve tarımsal üretim kültürüyle Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Nevşehir denildiğinde ilk olarak Kapadokya turizminin akla geldiğini ifade eden Kök, tarımsal üretimin de en az turizm kadar önemli olduğunu vurguladı.