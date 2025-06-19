Türkiye'de tek, dünyada sayılı bulunuyor! Bitlis'in 'beyaz altın'ından 4 milyar liralık gelir
Türkiye'nin pomza madeni rezervinin yüzde 50'sine sahip olan Bitlis, "beyaz altın" olarak tabir edilen bu değerli madenden yıllık 4 milyar liralık ekonomik gelir elde ediyor. Pomza, inşaat sektöründen tarıma, kozmetik sanayisinden otomotive kadar birçok alanda kullanılan önemli bir hammadde. Bitlis’teki bu zengin rezerv, hem bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor hem de Türkiye’nin dış ticaretine olumlu bir etki yapıyor.
İHA
• 19 Haziran 2025 - 10:31 • Son Güncelleme:
İHA
• 19 Haziran 2025 - 10:31 • Son Güncelleme: