Türkiye'de tek, dünyada sayılı bulunuyor! Bitlis'in 'beyaz altın'ından 4 milyar liralık gelir

Ancak halen bu değerli madeni tam anlamıyla kullanamıyoruz. Bu madeni daha farklı sektör ve ürün üretiminde de kullanabiliriz. Pomza, şap, dış sıva ve bims bloklar halinde dönüştürme imkanları olabilir. Bunlarla ilgili yeni yapılacak yatırımlar için oldukça uygun bir ortam mevcut burada. Bizlerin bunları dönüştürüp bu değerli madenin katma değerini yükseltmemiz lazım. İl ekonomisine yapmış olduğu katkının yanı sıra yaşadığımız son Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası binalara vermiş olduğu hafif yükten dolayı tercih edilen bir ürün haline geldi. Bu maden sıfır nötr bir malzeme olduğu için de sağlık açısında da hiçbir sıkıntı oluşturmamaktadır. Hafif, ses ve ısı yalıtımı oldukça iyi olan bir malzeme. Yanmaz ve tutuşmaz bir malzeme. Dolayısıyla birçok artı özelliği olan bu madende şu an Türkiye birincisiyiz. Fabrika sayısında da iyi durumdayız ancak bunu özellikle devlet politikası haline getirmemiz lazım.