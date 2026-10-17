Türkiye'de sadece onda var! Kıbrıs’tan getirdiği malzemeyle yapıyor, tam 1 yıl sürüyor

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"Her sene Kıbrıs'a giderim, Ada’dan kumaşımı ipimi alır gelirim"



Lefkara nakışının UNESCO tarafından koruma altına alındığını vurgulayan Kazan, "Her zaman kumaşa ulaşamıyorsunuz ve Ada’da şu an 3 kişi satıyor. Her sene Kıbrıs'a giderim, Ada’dan kumaşımı ipimi alır gelirim. İşlemeye başladığınız zamanda motifin derinliğine göre bir Lefkara‘ da ne kadar çok kesme motif varsa o kadar değerlidir. O yüzden de işi bitirme süresi buna bağlı olarak değişir. Bir örtüyü bir ayda da, 3 ayda da, bir yılda da işleyebilirsiniz. İçine koyduğunuz motiflerin, sayıların, desenlerin ağırlığı sizin o yaptığınız işin süresini değiştirir" ifadelerine yer verdi."İğne tuttuğunuzda karşınızdaki insanı anlayabilirsiniz"



Özel bir üniversitede Lefkara nakışını ders olarak verdiğini söyleyen Kazan, şu sözlerle devam etti:



"İğneyle kumaşı birleştirdiğiniz zaman kendinize gelirsiniz. Özünüzü bulursunuz. İğne tuttuğunuzda karşınızdaki insanı anlayabilirsiniz. Bunun erkeği kadını yok. Her nesil, her insan bunu işleyebilir. Güzellikleriyle de karşımıza çıkabilir."