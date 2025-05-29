Türkiye'de bir ilk! Sahte yağı bitirecek teknoloji geliştirildi: Türk mühendisler üretti

"Kullanıcı, ürünün sahte olup olmadığını anlayamıyor"
Teknolojiyi hemen kullanmaya başladıklarını söyleyen Arı Petrol ve Kimya Endüstri Şirketi Genel Müdürü Mustafa Güzelgül ise sahte madeni yağların sektördeki en büyük problemlerden biri olduğunu vurguladı. Güzelgül, "Motor yağı, antifriz ve hidrolik sıvılar gibi ürünlerdeki sahtecilik, kullanıcıya ciddi zararlar verebiliyor. Son kullanıcı, ürünün sahte olup olmadığını anlayamıyor. GTÜ Teknopark'ın geliştirdiği 'marker' teknolojisi sayesinde ürünler artık güvenilir ve izlenebilir hale geliyor. Kullanıcı, el cihazlarıyla veya GTÜ laboratuvarlarında yapılacak analizlerle ürünün sahte olup olmadığını öğrenebiliyor." dedi.Genel Müdür Mustafa Güzelgül ürünlerin üzerindeki bandroller, ambalaj ya da şüpheli durumlarda kullanıcıların firmaya başvurarak ürünü test ettirebildiklerini ve bu yolla sahte ürünlerin piyasadan ayıklanabildiğini belirtti.