Türkiye'de bir ilk! Sahte yağı bitirecek teknoloji geliştirildi: Türk mühendisler üretti

"Dünyada da bir ilk olabilir"

Prof. Dr. Ahmet Ceyhan Gören ise 'marker' projesinin 2021 yılından bu yana sürdüğünü belirtti. Marker sisteminin madeni yağ üretiminde 20 ila 50 ppm seviyelerinde ürüne katıldığını ve bu sayede sahada kolaylıkla tespit edilebildiğini açıkladı. Gören, "Geliştirdiğimiz özel çözelti, hem yüksek sıcaklıklara hem de madeni yağın içeriğindeki kimyasallara dayanıklı olacak şekilde üretildi. Örneğin yalnızca 0.02-0.2 litre çözeltiyle, 10 ila 50 tonluk üretim tankları markalanabiliyor. Bu yöntemle üretim sürecine ek bir işlem gerekmiyor. Firmalar, ürünlerini kolayca izlenebilir hale getirebiliyor. Dünyada da benzer bir teknolojiye ilgi artıyor. Bu teknoloji dünyada da bir ilk olabilir, ancak bu konuda kesin bir araştırma yapmadığımız için net konuşmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.