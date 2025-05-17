Türkiye’de bir ilk! Osmaniye Lezzet Festivali renkli görüntülerle başladı
Osmaniye’de bu yıl ikincisi düzenlenen ve iki gün sürecek olan Osmaniye Lezzet Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalin açılışı, Mithat Paşa İlkokulu önünden başlayan ve eski belediye binası önünde sona eren coşkulu yürüyüşle gerçekleşti. Bando eşliğinde yapılan korteje animasyon ekipleri de renk kattı. Yürüyüşe vatandaşların yanı sıra protokol üyeleri de yoğun ilgi gösterdi.
DHA
• 17 Mayıs 2025 - 18:48 • Son Güncelleme:
DHA
• 17 Mayıs 2025 - 18:48 • Son Güncelleme: