Türkiye’de bir ilk! Osmaniye Lezzet Festivali renkli görüntülerle başladı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ise “Şehitler diyarı, kaleler şehri Osmaniye’miz; adı gibi bereketli, lezzetiyle ve doğasıyla eşsiz bir yer. Bu tür festivallerin ilimizin tanıtımında ve potansiyelinin ortaya çıkarılmasında büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Festivalimiz hayırlı olsunö diye konuşt.