Türkiye'de başka örneği yok, 500 yıl önceki yöntemle yapıyorlar! Sinop'ta hasat bitti, kilosu 2 bin TL

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Fındık, Sinop'ta üretimi yapılan kestane balının kalite açısından artık marka olduğunu, bunun da tescillediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Mevsimler, geçişler tabii ki bizi etkiliyor. Sonuçta arıcılığı serada değil, açık alanda ve iklime bağlı şekilde yapıyoruz. Bu nedenle rekolte durumu yıllara göre değişim gösterebiliyor ama Sinop kestane balının tarihi sürecine bakarsak, 500 yıl önce nasıl bal üretiliyorsa bugün de aynı bal üretiliyor. Sebebi de şu; Sinop'ta kapama kestane bahçeleri yok. Yani tapulu arazide aşılı kestane üreten çiftçimiz yok. Orman ürünü olarak tamamen doğal, organik şekilde yetişiyor kestane ağaçlarımız. Bu da bal kalitemize yansıyor. Tamamen arı doğal şekilde, doğadan getiriyor ve üreticilerimizin de tamamı üretim aşamasında çok dikkatli davranıyor. Böylelikle organiğe yakın bal üretimi yapılıyor."