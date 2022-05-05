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    EkonomiTürkiye tarihi rekor kırdı! En çok ihracat yapan iller belli oldu...
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    Türkiye tarihi rekor kırdı! En çok ihracat yapan iller belli oldu...

    İllerin ihracat rakamları Türkiye'yi yeni bir rekora taşıdı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç %101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aşmıştır." dedi.

    • 05 Mayıs 2022 - 16:14 • Son Güncelleme:
    • 05 Mayıs 2022 - 16:14 • Son Güncelleme:
    1Türkiye tarihi rekor kırdı En çok ihracat yapan iller belli oldu...

    Türkiye'nin nisan ayı ihracat rakamları açıklandı tarihi rekor geldi. Tarihi rekorda illerin ihracat rakamları Türkiye İhracatcılar Meclisi (TİM) tarafından tek tek açıklandı. İşte illerin ihracat rakamları...

    2ADANA

    ADANA

    267.942.404,32 dolar

    3ADIYAMAN

    ADIYAMAN

    8.244.797,28 dolar

    4AFYON

    AFYON

    34.906.816,84 dolar

    5AĞRI

    AĞRI

    3.123.315,9 dolar

    6AKSARAY

    AKSARAY

    22.411.228,96 dolar

    7AMASYA

    AMASYA

    9.074.688,5 dolar

    8ANKARA

    ANKARA

    1.051.379.337,96 dolar

    9ANTALYA

    ANTALYA

    209.503.907,23 dolar

    10ARDAHAN

    ARDAHAN

    323.327,19 dolar

    11ARTVİN

    ARTVİN

    5.051.745,82 dolar

    12AYDIN

    AYDIN

    92.692.988,22 dolar

    13BALIKESİR

    BALIKESİR

    93.197.799,92 dolar

    14BARTIN

    BARTIN

    3.475.724,92 dolar

    15BATMAN

    BATMAN

    3.698.757,03 dolar

    16BİLECİK

    BİLECİK

    14.893.731,97 dolar

    17BİNGÖL

    BİNGÖL

    649.414,12 dolar

    18BİTLİS

    BİTLİS

    699.202,52 dolar

    19BOLU

    BOLU

    18.632.428,03 dolar

    20BURDUR

    BURDUR

    21.132.737,95 dolar

    21BURSA

    BURSA

    1.334.359.299,16 dolar

    22ÇANAKKALE

    ÇANAKKALE

    7.878.140,09 dolar

    23ÇANKIRI

    ÇANKIRI

    26.291.334,15 dolar

    24ÇORUM

    ÇORUM

    63.296.499,78 dolar

    25DENİZLİ

    DENİZLİ

    469.516.875,36 dolar

    26DİYARBAKIR

    DİYARBAKIR

    19.065.102,32 dolar

    27DÜZCE

    DÜZCE

    47.328.286,11 dolar

    28EDİRNE

    EDİRNE

    7.321.203,66 dolar

    29ELAZIĞ

    ELAZIĞ

    39.236.624,47 dolar

    30ERZİNCAN

    ERZİNCAN

    3.897.544,2 dolar

    31ERZURUM

    ERZURUM

    1.925.588,44 dolar

    32ESKİŞEHİR

    ESKİŞEHİR

    118.463.655,7 dolar

    33GAZİANTEP

    GAZİANTEP

    927.172.326,38 dolar

    34GİRESUN

    GİRESUN

    29.029.698,18 dolar

    35GÜMÜŞHANE

    GÜMÜŞHANE

    5.414.972,18 dolar

    36HAKKARİ

    HAKKARİ

    3.450.564,65 dolar

    37HATAY

    HATAY

    301.787.826,43 dolar

    38IĞDIR

    IĞDIR

    10.522.295,12 dolar

    39ISPARTA

    ISPARTA

    36.416.624,79 dolar

    40İSTANBUL

    İSTANBUL

    9.366.702.891,99 dolar

    41İZMİR

    İZMİR

    1.424.467.427,67 dolar

    42K.MARAŞ

    K.MARAŞ

    133.709.090,01 dolar

    43KARABÜK

    KARABÜK

    24.726.048,05 dolar

    44KARAMAN

    KARAMAN

    28.273.527,9 dolar

    45KARS

    KARS

    113.456 dolar

    46KASTAMONU

    KASTAMONU

    42.750.876,31 dolar

    47KAYSERİ

    KAYSERİ

    311.204.217,02 dolar

    48KİLİS

    KİLİS

    7.427.725,9 dolar

    49KIRIKKALE

    KIRIKKALE

    2.321.384,93 dolar

    50KIRKLARELİ

    KIRKLARELİ

    17.569.982,58 dolar

    51KIRŞEHİR

    KIRŞEHİR

    39.494.977,62 dolar

    52KOCAELİ

    KOCAELİ

    1.918.839.943,22 dolar

    53KONYA

    KONYA

    320.928.470,59 dolar

    54KÜTAHYA

    KÜTAHYA

    43.365.259,17 dolar

    55MALATYA

    MALATYA

    38.878.597,98 dolar

    56MANİSA

    MANİSA

    463.427.292,24 dolar

    57MARDİN

    MARDİN

    72.995.343,69 dolar

    58MERSİN

    MERSİN

    233.095.103,11 dolar

    59MUĞLA

    MUĞLA

    77.394.686,38 dolar

    60MUŞ

    MUŞ

    178.354,71 dolar

    61NEVŞEHİR

    NEVŞEHİR

    21.960.195,69 dolar

    62NİĞDE

    NİĞDE

    4.484.865,23 dolar

    63ORDU

    ORDU

    35.993.351,69 dolar

    64OSMANİYE

    OSMANİYE

    59.881.503,62 dolar

    65RİZE

    RİZE

    43.503.703,72 dolar

    66SAKARYA

    SAKARYA

    498.051.480,76 dolar

    67SAMSUN

    SAMSUN

    106.381.783,11 dolar

    68SİİRT

    SİİRT

    5.433.193,97 dolar

    69SİNOP

    SİNOP

    1.712.622,61 dolar

    70SİVAS

    SİVAS

    8.926.990,04 dolar

    71ŞANLIURFA

    ŞANLIURFA

    18.717.526,34 dolar

    72ŞIRNAK

    ŞIRNAK

    65.758.943,8 dolar

    73TEKİRDAĞ

    TEKİRDAĞ

    165.020.384,43 dolar

    74TOKAT

    TOKAT

    3.703.003,97 dolar

    75TRABZON

    TRABZON

    76.717.971,54 dolar

    76TUNCELİ

    TUNCELİ

    10.074,05 dolar

    77UŞAK

    UŞAK

    35.643.061,97 dolar

    78VAN

    VAN

    2.083.152,2 dolar

    79YALOVA

    YALOVA

    123.255.883,09 dolar

    80YOZGAT

    YOZGAT

    14.190,022,11 dolar

    81ZONGULDAK

    ZONGULDAK

    39.583.122,95 dolar

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