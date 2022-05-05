Türkiye tarihi rekor kırdı! En çok ihracat yapan iller belli oldu...
İllerin ihracat rakamları Türkiye'yi yeni bir rekora taşıdı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç %101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aşmıştır." dedi.
Türkiye'nin nisan ayı ihracat rakamları açıklandı tarihi rekor geldi. Tarihi rekorda illerin ihracat rakamları Türkiye İhracatcılar Meclisi (TİM) tarafından tek tek açıklandı. İşte illerin ihracat rakamları...
ADANA
267.942.404,32 dolar
ADIYAMAN
8.244.797,28 dolar
AFYON
34.906.816,84 dolar
AĞRI
3.123.315,9 dolar
AKSARAY
22.411.228,96 dolar
AMASYA
9.074.688,5 dolar
ANKARA
1.051.379.337,96 dolar
ANTALYA
209.503.907,23 dolar
ARDAHAN
323.327,19 dolar
ARTVİN
5.051.745,82 dolar
AYDIN
92.692.988,22 dolar
BALIKESİR
93.197.799,92 dolar
BARTIN
3.475.724,92 dolar
BATMAN
3.698.757,03 dolar
BİLECİK
14.893.731,97 dolar
BİNGÖL
649.414,12 dolar
BİTLİS
699.202,52 dolar
BOLU
18.632.428,03 dolar
BURDUR
21.132.737,95 dolar
BURSA
1.334.359.299,16 dolar
ÇANAKKALE
7.878.140,09 dolar
ÇANKIRI
26.291.334,15 dolar
ÇORUM
63.296.499,78 dolar
DENİZLİ
469.516.875,36 dolar
DİYARBAKIR
19.065.102,32 dolar
DÜZCE
47.328.286,11 dolar
EDİRNE
7.321.203,66 dolar
ELAZIĞ
39.236.624,47 dolar
ERZİNCAN
3.897.544,2 dolar
ERZURUM
1.925.588,44 dolar
ESKİŞEHİR
118.463.655,7 dolar
GAZİANTEP
927.172.326,38 dolar
GİRESUN
29.029.698,18 dolar
GÜMÜŞHANE
5.414.972,18 dolar
HAKKARİ
3.450.564,65 dolar
HATAY
301.787.826,43 dolar
IĞDIR
10.522.295,12 dolar
ISPARTA
36.416.624,79 dolar
İSTANBUL
9.366.702.891,99 dolar
İZMİR
1.424.467.427,67 dolar
K.MARAŞ
133.709.090,01 dolar
KARABÜK
24.726.048,05 dolar
KARAMAN
28.273.527,9 dolar
KARS
113.456 dolar
KASTAMONU
42.750.876,31 dolar
KAYSERİ
311.204.217,02 dolar
KİLİS
7.427.725,9 dolar
KIRIKKALE
2.321.384,93 dolar
KIRKLARELİ
17.569.982,58 dolar
KIRŞEHİR
39.494.977,62 dolar
KOCAELİ
1.918.839.943,22 dolar
KONYA
320.928.470,59 dolar
KÜTAHYA
43.365.259,17 dolar
MALATYA
38.878.597,98 dolar
MANİSA
463.427.292,24 dolar
MARDİN
72.995.343,69 dolar
MERSİN
233.095.103,11 dolar
MUĞLA
77.394.686,38 dolar
MUŞ
178.354,71 dolar
NEVŞEHİR
21.960.195,69 dolar
NİĞDE
4.484.865,23 dolar
ORDU
35.993.351,69 dolar
OSMANİYE
59.881.503,62 dolar
RİZE
43.503.703,72 dolar
SAKARYA
498.051.480,76 dolar
SAMSUN
106.381.783,11 dolar
SİİRT
5.433.193,97 dolar
SİNOP
1.712.622,61 dolar
SİVAS
8.926.990,04 dolar
ŞANLIURFA
18.717.526,34 dolar
ŞIRNAK
65.758.943,8 dolar
TEKİRDAĞ
165.020.384,43 dolar
TOKAT
3.703.003,97 dolar
TRABZON
76.717.971,54 dolar
TUNCELİ
10.074,05 dolar
UŞAK
35.643.061,97 dolar
VAN
2.083.152,2 dolar
YALOVA
123.255.883,09 dolar
YOZGAT
14.190,022,11 dolar