Türkiye nüfusu 2023! TÜİK il il Türkiye nüfusu kaç milyon? Depremden sonra Hatay’ın nüfusu kaç? İşte illere göre TÜİK nüfus verileri ile toplam nüfus
Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Peki, TÜİK İl il Türkiye nüfusu kaç milyon, Depremden sonra Hatay’ın nüfusu kaç? İşte TÜİK nüfus verilerine göre il il Türkiye nüfusu
• 06 Şubat 2024 - 16:12 • Son Güncelleme:
• 06 Şubat 2024 - 16:12 • Son Güncelleme: