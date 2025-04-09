Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemTürk fotoğrafçı Alaska'da Matanuska Buzulu'nu görüntüledi
HaberlerGündem Haberleri Türk fotoğrafçı Alaska'da Matanuska Buzulu'nu görüntüledi

Türk fotoğrafçı Alaska'da Matanuska Buzulu'nu görüntüledi

Foto muhabiri Hasan Akbaş, ABD'nin Alaska eyaletinde yer alan eşsiz güzellikteki Matanuska Buzulu'nu görüntüledi.

• 09 Nisan 2025 - 11:45 • Son Güncelleme:
• 09 Nisan 2025 - 11:45 • Son Güncelleme:
1Türk fotoğrafçı Alaskada Matanuska Buzulunu görüntüledi

Alaska'nın doğal zenginliklerinden biri olan Matanuska Buzulu, yalnızca yüzeydeki devasa buz kütleleriyle değil, gizemli buz mağaralarıyla da dikkati çekiyor.

2Türk fotoğrafçı Alaskada Matanuska Buzulunu görüntüledi

Buzulun derinliklerinde zamanla oluşan bu doğal yapılar, ziyaretçilere "başka bir gezegendeymiş" hissi yaşatıyor.

3Türk fotoğrafçı Alaskada Matanuska Buzulunu görüntüledi

Akbaş'ın görüntülediği mavi ve turkuaz tonlarındaki buzul mağaraları, güneş ışığının buz katmanlarından süzülmesiyle görenleri büyülüyor.

4Türk fotoğrafçı Alaskada Matanuska Buzulunu görüntüledi



Ziyaretçiler, bu mağaraları rehberli turlarla keşfederek doğanın şekillendirdiği buzulları yakından gözlemleyebiliyor.

Mağaralar, içerideki düşük sıcaklık, nem ve erime sularının oluşturduğu minik gölcükler sayesinde sürekli değişim halinde.

5Türk fotoğrafçı Alaskada Matanuska Buzulunu görüntüledi

Doğaseverler için eşsiz bir ortam sunan Matanuska Buzulu'ndaki mağaralar, keşif meraklılarına hem görsel hem duygusal derinlik sunuyor. Bu mağaralar, doğanın estetik gücünü ve korunması gereken hassas dengesini bir arada barındırıyor.

6Türk fotoğrafçı Alaskada Matanuska Buzulunu görüntüledi