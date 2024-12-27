Türk Edebiyatının 117 yıldır kayıp eserleri gün yüzüne çıktı! Kredi çekerek kültür mirasını kurtardı: Tunceli'de akademisyenin titiz çalışmasıyla yeniden edebiyat dünyasında

"BİR KOMİSYON KURULUP BU TÜR ESERLERİN TAKİBİNİN YAPILMASI LAZIM"

Pek çok eserinin olduğunu ve bunların basılmadığını İbnü'l-Emin'den bildiklerini ifade eden Kayaokay, "Birkaç manzumesi matbu halde basılmış. Onun basılmamış ve kayıp olan iki önemli eseri tarafımızca müzayedede bulundu ve onları kredi çekmek suretiyle satın alabildim. 1907 tarihli 125 sayfalık Defter-i Tesvidat ile 1909 tarihli 183 sayfalık İhtisasat adlı eserleri, müellif hattı yani bizzat Recep Vahyi'nin kendisinin kaleminden çıkmış taslak halindeki eserleri olup üzerinde kendi tashihleri, mührü ve imzası vardır.