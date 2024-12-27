Türk Edebiyatının 117 yıldır kayıp eserleri gün yüzüne çıktı! Kredi çekerek kültür mirasını kurtardı: Tunceli'de akademisyenin titiz çalışmasıyla yeniden edebiyat dünyasında
Türk edebiyatında 'ara nesil' olarak adlandırılan dönemin sanatçılarından Recep Vahyi'nin 117 yıl önce bizzat kendi el yazısıyla yazdığı, basılmayan ve kayıp olarak bilinen eserleri, akademisyenin gayretleriyle müzayededen satın alındı.
İHA
• 27 Aralık 2024 - 11:53 • Son Güncelleme:
İHA
• 27 Aralık 2024 - 11:53 • Son Güncelleme: