Tümer Metin 'Artık olmuyor' dedi Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! 'Üst üste 10 maç çıkaramıyor'

Her takım çalışıyor kendine göre. Elimizden geldiği kadar oyuncuları motive etmeye çalışıyoruz. Hayatımın büyük bir bölümünü bizler Samandıra'da geçiriyoruz. Sonuçta ortaya konulan futbol mücadele şu an iyi ama daha tam istediğim gibi değil. Daha biraz olması gereken, düzeltmemiz gereken konular var. Zamanla yarışıyoruz. Geldiğimiz fena nokta değil, iyi bir nokta. Çok aşırı büyütmeye gerek yok. Fenerbahçe'nin böyle olması gerekiyor. Biz de ekibimizle beraber bu anlayışla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.