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FenerbahçeTümer Metin 'Artık olmuyor' dedi Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! 'Üst üste 10 maç çıkaramıyor'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Tümer Metin 'Artık olmuyor' dedi Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! 'Üst üste 10 maç çıkaramıyor'
• 21 Mart 2022 - 07:27 • Son Güncelleme:

Tümer Metin 'Artık olmuyor' dedi Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! 'Üst üste 10 maç çıkaramıyor'

Ünlü yorumcu ve eski milli futbolcu Tümer Metin, Fenerbahçe - Konyaspor maçından sonra sarı lacivertli takımın yıldızını sert bir dille eleştirdi. Ali Koç'a çağrıda bulunan Metin tecrübeli orta saha için "Üst üste oynadığı 10 maç yok galiba" serzenişinde bulundu.

• 21 Mart 2022 - 07:27 • Son Güncelleme:
1Tümer Metin Artık olmuyor dedi Fenerbahçedeki ayrılığı duyurdu Üst üste 10 maç çıkaramıyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi. Ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik eden deneyimli teknik adam, "Geçen sene çalıştığım bir takımdı Konyaspor. Bununla beraber maça iyi başladık, çok fazla pozisyonlar ürettik ama iyi oynarken de beklemediğimiz şekilde bir gol yedik.

2Tümer Metin Artık olmuyor dedi Fenerbahçedeki ayrılığı duyurdu Üst üste 10 maç çıkaramıyor

İkinci yarıda soyunma odasında bir konuşma yaptım. İyi oynayan taraf biziz, tempomuzu arttırmamız gerektiğini ve önde baskı yapmamız gerektiğini söyledim. Oyuncularım da hep birlikte bana bir geri dönüşü oldu. Biz karakterli bir takımız. Bizi buraya desteklemeye gelen bütün Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edebildiysek ve mutlu olmaları bizi daha çok mutlu ediyor.

3Tümer Metin Artık olmuyor dedi Fenerbahçedeki ayrılığı duyurdu Üst üste 10 maç çıkaramıyor

Bunları unutmamaları gerektiğini anlattım, mükemmel geri dönüş oldu. Oyuncularımın ortaya koydukları bu karakterli mücadeleden ve güzel oyundan dolayı tebrik ediyorum. Bugünkü galibiyeti bizi yalnız bırakmayan, sonuna kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum. Onlar varsa biz varız. Onlara çok teşekkür ediyorum.

4Tümer Metin Artık olmuyor dedi Fenerbahçedeki ayrılığı duyurdu Üst üste 10 maç çıkaramıyor

Oyuncularımla birlikte muhteşem bir birliktelik oldu, enerjimizi rakibe hissettirdik. Szalai'nin sakatlığından dolayı geçmiş olsun diliyorum ve maçtan önce Konyaspor'da sakatlanan Abdülkerim'e de geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.

5Tümer Metin Artık olmuyor dedi Fenerbahçedeki ayrılığı duyurdu Üst üste 10 maç çıkaramıyor

Zamanlarının büyük bölümünü Samandıra'da geçirdiklerine dikkat çeken Kartal, "Taraftarların ne beklentisi olduğunu biliyorum. Biz ekibimizle beraber, bizler oyuncularımızla hep birlikte iyi antrenman yaptık ve iyi çalıştık.

6Tümer Metin Artık olmuyor dedi Fenerbahçedeki ayrılığı duyurdu Üst üste 10 maç çıkaramıyor

Her takım çalışıyor kendine göre. Elimizden geldiği kadar oyuncuları motive etmeye çalışıyoruz. Hayatımın büyük bir bölümünü bizler Samandıra'da geçiriyoruz. Sonuçta ortaya konulan futbol mücadele şu an iyi ama daha tam istediğim gibi değil. Daha biraz olması gereken, düzeltmemiz gereken konular var. Zamanla yarışıyoruz. Geldiğimiz fena nokta değil, iyi bir nokta. Çok aşırı büyütmeye gerek yok. Fenerbahçe'nin böyle olması gerekiyor. Biz de ekibimizle beraber bu anlayışla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

7Tümer Metin Artık olmuyor dedi Fenerbahçedeki ayrılığı duyurdu Üst üste 10 maç çıkaramıyor

Birlik olunması halinde başarıyı yakalayacaklarını ifade eden İsmail Kartal, "Benim bir Fenerbahçeli olarak kafamdaki planlar bunlardı. Taraftarlar varsa bizler varız. Taraftarlar bu stadı doldurduğu zaman Fenerbahçe'nin iyi mücadele edebileceğini, ellerinden geleni yapacağını planlıyordum.

8Tümer Metin Artık olmuyor dedi Fenerbahçedeki ayrılığı duyurdu Üst üste 10 maç çıkaramıyor

Yönetim, taraftar ve futbolcular bir bütün olursak başarı yakalarız. Şu an bunu yakaladık gibi. Taraftarımız inanmaya başladı ve o negatiflik gitti. Güzel enerjiyle maçlara çıkıyoruz. Aldığımız bu galibiyetle ve oynanan futbol özgüveni arttırdı.

9Tümer Metin Artık olmuyor dedi Fenerbahçedeki ayrılığı duyurdu Üst üste 10 maç çıkaramıyor

Antrenmanlardaki drillerimiz hep oyunu geliştirmeye yönelik olduğu için oyuncularda keyif alıyor. 8 tane maç var, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Arada kırılma olabilir, kaybedebilir, berabere kalabiliriz ama bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

10Tümer Metin Artık olmuyor dedi Fenerbahçedeki ayrılığı duyurdu Üst üste 10 maç çıkaramıyor

Sarı-lacivertli ekipteki teknik adam arayışı hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Hoca arayışı olabilir, burası Fenerbahçe ve benim kırgınlığım yok. Bu yönetimin takdiridir. Artık ben o işleri düşünmüyorum. Önümüzdeki maçları nasıl en iyi şekilde geçiririm ona bakıyorum. Min-jae konusuna gelince kendisi karakterli bir oyuncu. Öne gelmişti ve topla daha hızlı çıkabilsin diye kenardan enerjimi katmak istedim böyle bir şey oldu" diye konuştu.

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Milli arada oyuncularına 3 gün izin vereceğini söyleyen tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı: "Öncelikle milli takıma giden 13 oyuncumuz var, onlara başarılar diliyorum. Kalan oyuncularla Kayserispor maçına hazırlanacağız, Galatasaray derbisini düşünmeyeceğiz. Odak noktamız tamamen Kayserispor olacak. O maç bittikten sonra Galatasaray maçını düşüneceğiz."

12Tümer Metin Artık olmuyor dedi Fenerbahçedeki ayrılığı duyurdu Üst üste 10 maç çıkaramıyor

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, Mesut Özil'in performansını eleştirdi. Metin, Tivibu Spor'da Fenerbahçe- İttifak Holding Konyaspor maçını değerlendirdi. Tecrübeli yorumcunu Mesut Özil'e yüklendiği konuşmasında yıldız orta sahanın Fenerbahçe'de miadını doldurduğunu iddia etti.

13Tümer Metin Artık olmuyor dedi Fenerbahçedeki ayrılığı duyurdu Üst üste 10 maç çıkaramıyor

Tümer Metin, Mesut Özil'in Konyaspor maçında ortaya koyduğu performans ile ilgili, "Bu tip kadroların Crespo'ya ihtiyacı olur. İrfan Can geri koşmak istemiyor. Pelkas da aynı. Arda top bizdeyken oynamak istiyor. Mesut oynamak istiyor mu emin değilim. Böyleyken biri top rakipteyken bir reaksiyon göstermek zorunda. Bu oyuncular gölge markajı yaparlar. Gözle markaj yaparlar. Topla rakip arasına girmeye çalışırsın." ifadelerini kullandı.

14Tümer Metin Artık olmuyor dedi Fenerbahçedeki ayrılığı duyurdu Üst üste 10 maç çıkaramıyor

Tümer Metin, Mesut Özil'i takımda kalmasının zor olduğunu belirterek, "Mesut'un üst üste oynadığı 10 maç yok galiba. Yaş 30'u aştıktan sonra makine niye işliyor? Cristiano Ronaldo makinası, yani sürekli aynı ritimde aynı tempoda. Vücudu hazır bir şekilde tepki gösteriyor ona. Ritmi kaybettiğinde ancak 15-20 maç oynarsan melekeler yerine gelir. Mesut başka bir ligde olabilir. Ama burada artık çok zor." dedi.

15Tümer Metin Artık olmuyor dedi Fenerbahçedeki ayrılığı duyurdu Üst üste 10 maç çıkaramıyor

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