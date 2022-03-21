Tümer Metin 'Artık olmuyor' dedi Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! 'Üst üste 10 maç çıkaramıyor'
Ünlü yorumcu ve eski milli futbolcu Tümer Metin, Fenerbahçe - Konyaspor maçından sonra sarı lacivertli takımın yıldızını sert bir dille eleştirdi. Ali Koç'a çağrıda bulunan Metin tecrübeli orta saha için "Üst üste oynadığı 10 maç yok galiba" serzenişinde bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi. Ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik eden deneyimli teknik adam, "Geçen sene çalıştığım bir takımdı Konyaspor. Bununla beraber maça iyi başladık, çok fazla pozisyonlar ürettik ama iyi oynarken de beklemediğimiz şekilde bir gol yedik.
İkinci yarıda soyunma odasında bir konuşma yaptım. İyi oynayan taraf biziz, tempomuzu arttırmamız gerektiğini ve önde baskı yapmamız gerektiğini söyledim. Oyuncularım da hep birlikte bana bir geri dönüşü oldu. Biz karakterli bir takımız. Bizi buraya desteklemeye gelen bütün Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edebildiysek ve mutlu olmaları bizi daha çok mutlu ediyor.
Bunları unutmamaları gerektiğini anlattım, mükemmel geri dönüş oldu. Oyuncularımın ortaya koydukları bu karakterli mücadeleden ve güzel oyundan dolayı tebrik ediyorum. Bugünkü galibiyeti bizi yalnız bırakmayan, sonuna kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum. Onlar varsa biz varız. Onlara çok teşekkür ediyorum.
Her takım çalışıyor kendine göre. Elimizden geldiği kadar oyuncuları motive etmeye çalışıyoruz. Hayatımın büyük bir bölümünü bizler Samandıra'da geçiriyoruz. Sonuçta ortaya konulan futbol mücadele şu an iyi ama daha tam istediğim gibi değil. Daha biraz olması gereken, düzeltmemiz gereken konular var. Zamanla yarışıyoruz. Geldiğimiz fena nokta değil, iyi bir nokta. Çok aşırı büyütmeye gerek yok. Fenerbahçe'nin böyle olması gerekiyor. Biz de ekibimizle beraber bu anlayışla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli ekipteki teknik adam arayışı hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Hoca arayışı olabilir, burası Fenerbahçe ve benim kırgınlığım yok. Bu yönetimin takdiridir. Artık ben o işleri düşünmüyorum. Önümüzdeki maçları nasıl en iyi şekilde geçiririm ona bakıyorum. Min-jae konusuna gelince kendisi karakterli bir oyuncu. Öne gelmişti ve topla daha hızlı çıkabilsin diye kenardan enerjimi katmak istedim böyle bir şey oldu" diye konuştu.
Milli arada oyuncularına 3 gün izin vereceğini söyleyen tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı: "Öncelikle milli takıma giden 13 oyuncumuz var, onlara başarılar diliyorum. Kalan oyuncularla Kayserispor maçına hazırlanacağız, Galatasaray derbisini düşünmeyeceğiz. Odak noktamız tamamen Kayserispor olacak. O maç bittikten sonra Galatasaray maçını düşüneceğiz."
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, Mesut Özil'in performansını eleştirdi. Metin, Tivibu Spor'da Fenerbahçe- İttifak Holding Konyaspor maçını değerlendirdi. Tecrübeli yorumcunu Mesut Özil'e yüklendiği konuşmasında yıldız orta sahanın Fenerbahçe'de miadını doldurduğunu iddia etti.
Tümer Metin, Mesut Özil'in Konyaspor maçında ortaya koyduğu performans ile ilgili, "Bu tip kadroların Crespo'ya ihtiyacı olur. İrfan Can geri koşmak istemiyor. Pelkas da aynı. Arda top bizdeyken oynamak istiyor. Mesut oynamak istiyor mu emin değilim. Böyleyken biri top rakipteyken bir reaksiyon göstermek zorunda. Bu oyuncular gölge markajı yaparlar. Gözle markaj yaparlar. Topla rakip arasına girmeye çalışırsın." ifadelerini kullandı.
Tümer Metin, Mesut Özil'i takımda kalmasının zor olduğunu belirterek, "Mesut'un üst üste oynadığı 10 maç yok galiba. Yaş 30'u aştıktan sonra makine niye işliyor? Cristiano Ronaldo makinası, yani sürekli aynı ritimde aynı tempoda. Vücudu hazır bir şekilde tepki gösteriyor ona. Ritmi kaybettiğinde ancak 15-20 maç oynarsan melekeler yerine gelir. Mesut başka bir ligde olabilir. Ama burada artık çok zor." dedi.