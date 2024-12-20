Tülay Dağaşan'ı katili ile ilgili şok eden detaylar ortaya çıktı! Cinayeti ve cezaevini araştırıp çanta hazırlamış

"Erkekler bu kararları örnek alsınlar"

Dağaşan ailesinin avukatı Semra Yıldız, "Kadın cinayetlerinin Türkiye'de artık bu noktalara gelmesi kanayan bir yara. Bu anlamda biz, bu aldığımız kararlarla daha fazla cinayetin işlenmemesi, daha fazla kadının canının yanmaması, daha fazla annelerin ağlamaması adına elimizden geleni yapıyoruz. Türk yargısına da binlerce teşekkürler çünkü artık son zamanlarda bu cinayetlerin bu şekilde 'Beni aldattı, beni tahrik etti, bana kötü söz söyledi, erkekliğime dokundu' gibi tanıdık ifadelerle ve beyanlarla haksız indiriminden ve de cezasızlık ilkelerinden faydalanmak isteyen sanıklara da bu kararlar, bu mütalaalar, alacağımız ağırlaştırılmış müebbet cezaları, birer emsal olacaktır ve erkekler bu anlamda bu kararları örnek alsınlar. Bundan sonra artık ve bu adaletsizlik ve cezasızlık indirimden yararlanmayacaklarını bilsinler" dedi.