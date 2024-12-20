Tülay Dağaşan'ı katili ile ilgili şok eden detaylar ortaya çıktı! Cinayeti ve cezaevini araştırıp çanta hazırlamış
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşi Tülay Dağaşan'ı 5 el ateş ederek öldüren sanığın cinayetten önce internetten cezaevi şartlarını araştırdığı, gerekli eşyaları hazırladığı, kadın cinayetleri ve cezalarla ilgili araştırmalar yaptığı ortaya çıktı. Sanık hakkında açıklanan mütalaada ise müebbet hapse çarptırılması talep edildi.
KOCAELİ (İHA)
• 20 Aralık 2024 - 19:22 • Son Güncelleme:
KOCAELİ (İHA)
• 20 Aralık 2024 - 19:22 • Son Güncelleme: