Tüfekle hastane basıp, 'çantamda bomba var' diyerek dehşet saçan kadın: Belki birileri beni öldürür diye hastaneye gittim
Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastane basıp, 'Benim kalbimi durdurun' diyerek, çantasında da bomba olduğunu söyleyen Birgül G. (45), güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Korku dolu anlar kameraya da yansırken, Birgül G. sorgusunda, uyuşturucu bağımlısı oğlundan eziyet gördüğünü, intihar etmek istediğini ancak yapamayınca hastaneye gittiğini belirterek, "Tüfeği gören olursa belki birileri beni öldürür diye hastaneye gittim" dedi.
Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
• 05 Ekim 2024 - 22:58 • Son Güncelleme:
Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
• 05 Ekim 2024 - 22:58 • Son Güncelleme: