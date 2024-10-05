Tüfekle hastane basıp, 'çantamda bomba var' diyerek dehşet saçan kadın: Belki birileri beni öldürür diye hastaneye gittim

Ama burada trajik olan olaylar var. Kapının girişinde metal detektör var ama atıl durumda bırakılmış. Hastaneler bu kadar başıbozuk ve sahipsiz bırakılmamalı. Daha önce sağlıkta tedbir olarak metal detektörlerin konulacağı söylenmişti. Bu kişi elindeki pompalı tüfekle acilde çalışan kişilere ateş etseydi ne olacaktı?" diye konuştu. (DHA)