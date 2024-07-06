TRT 1 sinyal yok çözümü: TÜRKSAT 4A ayarı nasıl yapılır? TRT 1 frekans bilgi sorunu nasıl çözülür?

İkinci bir yöntem olarak TRT 1 frekans güncellemesi manuel olarak kumanda üzerinden gerçekleştirebilir. Televizyondan ayarlar bölümüne giriş yapılır ve ardından menüden " TP Ekle" seçeneği işaretlenerek ayarlar veya kanala ayarları bölümünden " TP Ekle" seçeneği seçilerek mavi tuşa basılır ve TP ekleme ekranına geçilir.