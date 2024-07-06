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Gündem TRT 1 sinyal yok çözümü: TÜRKSAT 4A ayarı nasıl yapılır? TRT 1 frekans bilgi sorunu nasıl çözülür?
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TRT 1 sinyal yok çözümü: TÜRKSAT 4A ayarı nasıl yapılır? TRT 1 frekans bilgi sorunu nasıl çözülür?

TRT 1 EURO 2024 maçlarını seyircisine göstermeye devam ediyor. Grup maçlarının ardından oynanan son 16 ve çeyrek final maçları sonrası günün maçları da şimdiden merak konusu oldu. Kesintisiz ve şifresiz TRT 1 izlemek isteyenler, bu akşam oynanacak Türkiye Hollanda maçı öncesi TRT 1 sinyal sorununa çözüm bulmak için harekete geçti. Şifresiz TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?

• 06 Temmuz 2024 - 12:45 • Son Güncelleme:
• 06 Temmuz 2024 - 12:45 • Son Güncelleme:
1 TRT 1 sinyal yok çözümü: TÜRKSAT 4A ayarı nasıl yapılır TRT 1 frekans bilgi sorunu nasıl çözülür

TRT 1 sinyal sorunu çözümü kanalın frekans ayarlarıyla oynayarak çözülüyor. Maç esnasında yaşanacak kesintilere karşı futbolseverler TRT 1 frekans bilgilerini araştırmaya başladı. Ayarlar yada kurulum menüsünden kolayca değiştirilen TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?

2 TRT 1 sinyal yok çözümü: TÜRKSAT 4A ayarı nasıl yapılır TRT 1 frekans bilgi sorunu nasıl çözülür



TRT 1 EURO 2024 ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

UEFA yayın kurallarına göre ülke sınırlarını aşan frekanslarını EURO 2024 sırasında şifreliyor. TRT 1 uydu frekans bilgileri güncellendikten sonra maçlar kesintisizi ve sinyal yok hatası olmadan takip edilebilir.

3 TRT 1 sinyal yok çözümü: TÜRKSAT 4A ayarı nasıl yapılır TRT 1 frekans bilgi sorunu nasıl çözülür



EURO 2024 TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

EURO 2024 TRT 1 frekans ayarı televizyonun uydu alıcısının ayarlar veya kurulum menüsü üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kurulum menüsüne giriş yapan izleyicileri, tek kanal arama menüsüne giriş yaparak uydu alanına " "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket " seçerek şebekede ara kısmını açık duruma getiriyor.

4 TRT 1 sinyal yok çözümü: TÜRKSAT 4A ayarı nasıl yapılır TRT 1 frekans bilgi sorunu nasıl çözülür

İkinci bir yöntem olarak TRT 1 frekans güncellemesi manuel olarak kumanda üzerinden gerçekleştirebilir. Televizyondan ayarlar bölümüne giriş yapılır ve ardından menüden " TP Ekle" seçeneği işaretlenerek ayarlar veya kanala ayarları bölümünden " TP Ekle" seçeneği seçilerek mavi tuşa basılır ve TP ekleme ekranına geçilir.

5 TRT 1 sinyal yok çözümü: TÜRKSAT 4A ayarı nasıl yapılır TRT 1 frekans bilgi sorunu nasıl çözülür



EURO 2024 maçları için güncel TRT 1 uydu frekans bilgileri şu şekilde;

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: ¾

Frekans ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra kumanda üzerinden " Okey" tuşuna basarak frekansı kaydedebilirsiniz. Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesi üzerinden TRT 1 HD'yi bularak maçları takip edebilirsiniz.