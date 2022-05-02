• 02 Mayıs 2022 - 09:57 • Son Güncelleme:
Tranzonspor'da Abdullah Avcı'ya şampiyonluk hediyesi: 2 yıllık sözleşme
Trabzonspor yönetim, 38 yıl sonra Trabzonspor’u mutlu sona taşıyan Abdullah Avcı’yı yeni kontratla ödüllendirecek. Normalde mukavelesi gelecek sezon bitecek olan şampiyon hocayla, 2025’e kadar sözleşme imzalanacak. (Fanatik)
• 02 Mayıs 2022 - 09:57 • Son Güncelleme:
1
Süper Lig'de daha önce Başakşehir’de 2 kez kıl payı kaçırdığı şampiyonluğa Trabzonspor ’da ulaşan ve tarihi başarının en önemli mimarı olan Abdullah Avcı için yönetim harekete geçti.
3
4