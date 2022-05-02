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TrabzonsporTranzonspor'da Abdullah Avcı'ya şampiyonluk hediyesi: 2 yıllık sözleşme
HaberlerTrabzonspor Haberleri Tranzonspor'da Abdullah Avcı'ya şampiyonluk hediyesi: 2 yıllık sözleşme
• 02 Mayıs 2022 - 09:57 • Son Güncelleme:

Tranzonspor'da Abdullah Avcı'ya şampiyonluk hediyesi: 2 yıllık sözleşme

Trabzonspor yönetim, 38 yıl sonra Trabzonspor’u mutlu sona taşıyan Abdullah Avcı’yı yeni kontratla ödüllendirecek. Normalde mukavelesi gelecek sezon bitecek olan şampiyon hocayla, 2025’e kadar sözleşme imzalanacak. (Fanatik)

• 02 Mayıs 2022 - 09:57 • Son Güncelleme:
1Tranzonsporda Abdullah Avcıya şampiyonluk hediyesi: 2 yıllık sözleşme
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Süper Lig'de daha önce Başakşehir’de 2 kez kıl payı kaçırdığı şampiyonluğa Trabzonspor ’da ulaşan ve tarihi başarının en önemli mimarı olan Abdullah Avcı için yönetim harekete geçti.

2Tranzonsporda Abdullah Avcıya şampiyonluk hediyesi: 2 yıllık sözleşme

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, şampiyon hocayı yeni sözleşmeyle ödüllendirecek. Geçtiğimiz sezonun 9. haftasında göreve başlayan ve 2.5 yıllık kontrat imzalanan Avcı’nın mukavelesi önümüzdeki yıl bitiyor.

3Tranzonsporda Abdullah Avcıya şampiyonluk hediyesi: 2 yıllık sözleşme

Bordo-Mavililer, tecrübeli teknik adamla 2 senelik yeni sözleşme yapacak ve Abdullah Avcı, 2025’in sonuna kadar Trabzonspor’un başında olacak.

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Sonuna kadar Avcı ile...

Geçtiğimiz Aralık ayında 3 yıl için yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin görev süresi 2024 Aralık’ta bitiyor. Yönetim, kısa zaman içinde Abdullah Avcı’yla sözleşme imzalayıp, kendi sürelerinin sonuna dek başarılı teknik direktörle çalışacaklar.

5Tranzonsporda Abdullah Avcıya şampiyonluk hediyesi: 2 yıllık sözleşme

Trabzonspor Yönetimi, şampiyon hocanın yeni kontratında yıllık ücretini de yükseltmeyi planlıyor. KAP açıklamasına göre; bu sezon 6.5 milyon TL alan Avcı, gelecek yıl da 8.5 milyon TL kazanacak.

6Tranzonsporda Abdullah Avcıya şampiyonluk hediyesi: 2 yıllık sözleşme

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