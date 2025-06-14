Trakya'da, leylekler ve Şah Kartal için koruma seferberliği başlatıldı

"Trakya bölgesinin elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirket olarak, yaşadığımız coğrafyanın doğal zenginliklerini korumayı görev edinmiş, tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluk duyan bir yapıyız. Çünkü biliyoruz ki; doğa varsa biz de varız. Bu anlayışla, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ile başlattığımız iş birliği, bizim için yalnızca bir proje olmanın ötesinde; Trakya'nın vazgeçilmez misafirleri leyleklerimizin ve görkemli Şah Kartal'ın yaşam alanlarını korumaya ve doğanın dengesini sürdürülebilir şekilde desteklemeye yönelik güçlü bir adımdır. Bu yolculuk, biyolojik çeşitliliğin ve ortak geleceğimizin korunmasına yönelik kararlı bir çabadır. Projemiz, sulak alanlardan meralara, ormanlardan açık arazilere kadar pek çok yaşam alanının, yaban hayatı açısından ne denli kıymetli olduğunu da gözler önüne serecek. Amacımız; doğa koruma bilincini Trakya'nın tarlalarından okullarına, şehirlerinden köylerine kadar tüm bölgeye yaymak ve bu bilinci hep birlikte yaşatmaktır."