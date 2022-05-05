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Şampiyonlar LigiTrabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu! Szalai'nin eski takımı da var
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu! Szalai'nin eski takımı da var
• 05 Mayıs 2022 - 14:21 • Son Güncelleme:

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu! Szalai'nin eski takımı da var

UEFA'nın Rus kulüplerini Avrupa kupalarından men etmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off turundan katılmayı garantileyen Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. 15 takım arasında en güçlü ekip Olympiakos olarak görünüyor.

• 05 Mayıs 2022 - 14:21 • Son Güncelleme:
1Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu Szalainin eski takımı da var
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Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan değil play-off'tan katılacak.

2Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu Szalainin eski takımı da var

Trabzonspor'un ülke puanımızın düşük olması nedeniyle kurada seri başı olması beklenmiyor. Trabzonspor, play-off turunu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

3Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu Szalainin eski takımı da var

Karadeniz devi bu turda elenirse ise yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek. Fırtına'nın rakibi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kuranın ardından belli olacak.

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Temsilcimiz dışında Danimarka şampiyonu da doğrudan play-off'a katılacak. Diğer 6 takım ise önceki elemelerden kuraya dahil olacak. Karadeniz devi, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde ise 37 milyon Euro'yu cebine indirecek. Bu paraların kazanılması yönetimin elini maddi anlamda iyice rahatlatacak, gerekli takviyeler kolaylıkla yapılabilecek.

5Play-offta muhtemel rakipler:

Play-off'ta muhtemel rakipler:

OLYMPİAKOS (YUNANİSTAN)

6Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu Szalainin eski takımı da var

KARABAĞ (AZERBAYCAN)

7Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu Szalainin eski takımı da var

MALMÖ (İSVEÇ)

8Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu Szalainin eski takımı da var

LUDOGORETS (BULGARİSTAN)

9Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu Szalainin eski takımı da var

SHERİFF (MOLDOVA)

10Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu Szalainin eski takımı da var

BODO GLİMT (NORVEÇ)

11Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu Szalainin eski takımı da var

FERENCVAROS (MACARİSTAN)

12Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu Szalainin eski takımı da var

SLOVAN BRATİSLAVA (SLOVAKYA)

13Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu Szalainin eski takımı da var

HJK HELSİNKİ (FİNLANDİYA)

14Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu Szalainin eski takımı da var

THE NEW SAİNTS (GALLER)

15Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu Szalainin eski takımı da var

ZALGİRİS (LİTVANYA)

16Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu Szalainin eski takımı da var

LİNCOLN RED IMPS (CEBELİTARIK)

17Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu Szalainin eski takımı da var

ZÜRİH (İSVİÇRE)

18Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu Szalainin eski takımı da var

MACABİ HAİFA (İSRAİL)

19Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu Szalainin eski takımı da var

APOLLON (KIBRIS RUM KESİMİ)

20Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu Szalainin eski takımı da var

 

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