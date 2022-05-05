Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu! Szalai'nin eski takımı da var

Temsilcimiz dışında Danimarka şampiyonu da doğrudan play-off'a katılacak. Diğer 6 takım ise önceki elemelerden kuraya dahil olacak. Karadeniz devi, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde ise 37 milyon Euro'yu cebine indirecek. Bu paraların kazanılması yönetimin elini maddi anlamda iyice rahatlatacak, gerekli takviyeler kolaylıkla yapılabilecek.