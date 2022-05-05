• 05 Mayıs 2022 - 14:21 • Son Güncelleme:
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rakipleri belli oldu! Szalai'nin eski takımı da var
UEFA'nın Rus kulüplerini Avrupa kupalarından men etmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off turundan katılmayı garantileyen Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. 15 takım arasında en güçlü ekip Olympiakos olarak görünüyor.
• 05 Mayıs 2022 - 14:21 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan değil play-off'tan katılacak.
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Temsilcimiz dışında Danimarka şampiyonu da doğrudan play-off'a katılacak. Diğer 6 takım ise önceki elemelerden kuraya dahil olacak. Karadeniz devi, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde ise 37 milyon Euro'yu cebine indirecek. Bu paraların kazanılması yönetimin elini maddi anlamda iyice rahatlatacak, gerekli takviyeler kolaylıkla yapılabilecek.