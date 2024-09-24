Trabzon'daki sel felaketi sonrası kritik uyarı: Gravite etkisi yerleşim alanlarını doğrudan etkileyecek
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'daki sel felaketi sonrası heyelan riskine dikkati çekip, "Toprak artık suya doygun hale gelmiş durumda. Bu da gravite (yoğunluk) etkisi ile toprakların kaymaya son derece müsait hale gelmesine neden oluyor. Yamaçlarda kırık ve fay hatlarına su girince, bu faylar boşluk suyu basıncı ile harekete geçmeye hazır hale geliyor. Özellikle kara yollarının üzerindeki dik şevlerde bu durum büyük bir heyelan riski oluşturuyor" dedi.
DHA
• 24 Eylül 2024 - 11:35 • Son Güncelleme:
DHA
• 24 Eylül 2024 - 11:35 • Son Güncelleme: